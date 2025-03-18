Парфуми, які носили мами і бабусі — що можна купити сьогодні

Парфуми. Фото: Freepik

Є речі, які мають особливе значення. Серед них — парфуми, які колись носили мами й бабусі. Саме вони пахнуть спогадами про юність, свята, сімейні вечори й старі листівки. Колись ці флакони були справжньою мрією, і навіть сьогодні, через десятиліття, деякі з них можна знайти.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Fidji від Guy Laroche

Цей аромат — як листівка з острова, де завжди тепло, спокійно і квітне літо. Його носили у 70-х ті, хто хотів пахнути легко й вишукано. У нотах — гіацинт, ірис, бергамот, тубероза й троянда, а в завершенні — деревне й глибоке: ветивер, мускус, сандал. Fidji — це не просто запах. Це настрій — м’який, жіночний і трохи ностальгійний.

Гарний флакон парфумів. Фото: Freepik

Lumière d’Azur

Цей аромат — справжня рідкість, яка знову повертається до нас із минулого. Його створили у Франції в кінці 70-х, але знайти його зараз — як знайти скарб. Lumière d’Azur — це аромат спокою, ясного ранку й жіночої гідності.

У верхніх нотах — лавандовий цвіт, лимонна шкірка й трохи зеленого чаю. Далі — пудрове "серце" з фіалкою, м’якою магнолією та ніжною персиковою ноткою. У шлейфі — білий мускус, сандал і легка ваніль. Він звучить делікатно, без різкості — ніби тиха мелодія, що нагадує про добрі часи.

Climat від Lancôme

Цей аромат знали ще наші мами — він був справжнім символом витонченості. Квітково-альдегідна композиція з нотами нарциса, троянди, фіалки й альдегідів створює образ елегантної дами. Завершення — сандал, амбра, мускус. Climat — аромат, який завжди доречний.

Різні аромати. Фото: Freepik

Magie Noire від Lancôme

Цей аромат — як вечірнє кіно зі старої плівки. Глибокий, трохи східний, трохи пряний. У ньому — чорна смородина, троянда, іланг-іланг, тубероза, мірра й ладан. Шлейф довгий, насичений, але не важкий. Він ніби створений для жінки, яка носить аромат не для всіх, а для себе.

Раніше ми писали про те, який новий аромат з'явився цією весною.

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