Новий тренд в парфумерії — незвичні нотки в улюблених ароматах

Новинка в парфумерії — аромати з деревними нотами завоюють серця
Парфумерні новинки, які з’явилися останнім часом, дедалі більше привертають увагу завдяки деревним нотам. І це не випадковість. Люди все частіше шукають зв'язок з природою, і саме ці аромати, з їхнім характерним запахом лісу та хвойних дерев, допомагають повернутись до спокійних моментів, коли ми могли відчути прохолоду лісу та чистоту повітря.
Новини.LIVE розповість, чому такі запахи стали популярними.
Есперанса Пінтадо, амбасадорка парфумерії Dior, вважає, що деревні аромати, як-от евкаліпт, ялівець і сосна, не тільки дарують приємний аромат, але й мають заспокійливий ефект, наче переносячи нас у тихі весняні ліси.
Найпопулярніші деревні аромати серед експертів
Hinoki & Cedarwood Cologne Intense від Jo Malone London
Цей аромат поєднує сильний запах кедра з японським деревом хінокі. Поєднання спокійних і пряних нот дає елегантний і свіжий аромат, що заряджає силою.
Trudon II
Сосна і ялівець у поєднанні з ладаном і апельсином створюють м'який, але водночас свіжий аромат. Це парфум особливо сподобається тим, хто шукає щось легке, але глибоке.
Aqua Allegoria Nerolia Vetiver Forte від Guerlain
Гармонія деревних і квіткових нот із акцентом на неролі і ветивер робить цей парфум неповторним. Ноти інжиру додають йому легкості та унікальності.
Також з'являються нові тренди в парфумерії, які стають все більш популярними — аромати з м'якими, інтуїтивними запахами. Такі парфуми дарують природний запах шкіри. Наприклад, Phlur Missing Person Eau de Parfum з легким пудровим відтінком підходить тим, хто любить ненав'язливі й чисті аромати.
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