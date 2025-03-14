Новий тренд в парфумерії — незвичні нотки в улюблених ароматах

Дівчина наносить парфуми на шкіру. Фото: Freepik

Парфумерні новинки, які з’явилися останнім часом, дедалі більше привертають увагу завдяки деревним нотам. І це не випадковість. Люди все частіше шукають зв'язок з природою, і саме ці аромати, з їхнім характерним запахом лісу та хвойних дерев, допомагають повернутись до спокійних моментів, коли ми могли відчути прохолоду лісу та чистоту повітря.

Новини.LIVE розповість, чому такі запахи стали популярними.

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Есперанса Пінтадо, амбасадорка парфумерії Dior, вважає, що деревні аромати, як-от евкаліпт, ялівець і сосна, не тільки дарують приємний аромат, але й мають заспокійливий ефект, наче переносячи нас у тихі весняні ліси.

Найпопулярніші деревні аромати серед експертів

Hinoki & Cedarwood Cologne Intense від Jo Malone London

Цей аромат поєднує сильний запах кедра з японським деревом хінокі. Поєднання спокійних і пряних нот дає елегантний і свіжий аромат, що заряджає силою.

Trudon II

Сосна і ялівець у поєднанні з ладаном і апельсином створюють м'який, але водночас свіжий аромат. Це парфум особливо сподобається тим, хто шукає щось легке, але глибоке.

Дівчина тримає флакон з парфумами. Фото: Freepik

Aqua Allegoria Nerolia Vetiver Forte від Guerlain

Гармонія деревних і квіткових нот із акцентом на неролі і ветивер робить цей парфум неповторним. Ноти інжиру додають йому легкості та унікальності.

Також з'являються нові тренди в парфумерії, які стають все більш популярними — аромати з м'якими, інтуїтивними запахами. Такі парфуми дарують природний запах шкіри. Наприклад, Phlur Missing Person Eau de Parfum з легким пудровим відтінком підходить тим, хто любить ненав'язливі й чисті аромати.

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