Парфумерні хіти від Квентіна Біша — зачаровують відразу

Наречена наносить аромат на тіло. Фото: Freepik

Квентін Біш — справжній чарівник у світі ароматів. У нього як не парфум — то точно хіт. Його творіння підкорюють з першого вдиху, залишаючи слід у пам’яті, так само як у повітрі.

Якщо шукаєте щось особливе — Новини.LIVE пропонує вам ознайомитись із добіркою найяскравіших ароматів, які вже стали легендами.

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Marc-Antoine Barrois Encelade

Це аромат, що звучить потужно й глибоко — з нотами ревеню, димного відтінку, шкіряної гірчинки та м’якого сандалового дерева. У ньому є щось дике, магнетичне і водночас дуже стильне. Його назва — Encelade — не просто гарне слово. Це ім’я міфічного велетня, такого сильного, що земля здригається від його кроків. І саме ця сила відчувається в ароматі — він немов пробуджує щось всередині, дає відчуття впевненості. Ідеально як для нього, так і для неї.

Парфуми. Фото: Pixabay

Ex Nihilo Fleur Narcotique

Це той випадок, коли аромат звучить легко, але запам’ятовується надовго. Він ненав’язливий, але дуже виразний — справжній унісекс, який пасує будь-якому стилю. У ньому поєдналися бергамот і соковитий лічі — свіжо, трохи з кислинкою, але водночас ніжно і солодко. Потім з’являється персик — такий стиглий, що здається, ще трохи — і потече сік. Жасмин і півонія додають квіткової ніжності, а деревно-мускусний шлейф завершує все майже оксамитовою вуаллю. Цей аромат — мов погляд, від якого не відвести очей.

Флакон з парфумами. Фото: Pixabay

Essential Parfums Bois Imperial

Тут усе про стиль і характер. Це деревно-пряна композиція, де кожна нота звучить природно й дорого. У центрі — ветивер із Гаїті, який дає глибину й землисту благородність. До нього додається індонезійське пачулі та кедр, а всю цю дерев’яну гармонію оживляє акігалавуд — інгредієнт з особливим характером.

Трохи базиліку для зеленого акценту, амброксан — для об'єму і сучасного звучання. Ще одна приємна деталь — натуральний склад майже на 100%. А звучить — як щось дуже особисте, непоказне, але неймовірно стильне.

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