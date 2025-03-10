Парфюмерные хиты от Квентина Биша — завораживают сразу

Невеста наносит аромат на тело. Фото: Freepik

Квентин Биш — настоящий волшебник в мире ароматов. У него как не парфюм — то точно хит. Его творения покоряют с первого вдоха, оставляя след в памяти, так же как в воздухе.

Если ищете что-то особенное — Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с подборкой самых ярких ароматов, которые уже стали легендами.

Читайте также:

Трендовые ароматы от известного парфюмера

Marc-Antoine Barrois Encelade

Это аромат, звучащий мощно и глубоко — с нотами ревеня, дымного оттенка, кожаной горчинки и мягкого сандалового дерева. В нем есть что-то дикое, магнетическое и в то же время очень стильное. Его название — Encelade — не просто красивое слово. Это имя мифического великана, такого сильного, что земля содрогается от его шагов. И именно эта сила чувствуется в аромате — он словно пробуждает что-то внутри, дает ощущение уверенности. Идеально как для него, так и для нее.

Парфюм. Фото: Pixabay

Ex Nihilo Fleur Narcotique

Это тот случай, когда аромат звучит легко, но запоминается надолго. Он ненавязчивый, но очень выразительный — настоящий унисекс, который подходит к любому стилю. В нем соединились бергамот и сочный личи — свежо, немного с кислинкой, но в то же время нежно и сладко. Затем появляется персик — такой спелый, что кажется, еще немного — и потечет сок. Жасмин и пион добавляют цветочной нежности, а древесно-мускусный шлейф завершает все почти бархатной вуалью. Этот аромат — словно взгляд, от которого не отвести глаз.

Флакон с духами. Фото: Pixabay

Essential Parfums Bois Imperial

Здесь все о стиле и характере. Это древесно-пряная композиция, где каждая нота звучит естественно и дорого. В центре — ветивер из Гаити, который дает глубину и землистую благородность. К нему добавляется индонезийское пачули и кедр, а всю эту древесную гармонию оживляет акигалавуд — ингредиент с особым характером.

Немного базилика для зеленого акцента, амброксан — для объема и современного звучания. Еще одна приятная деталь — натуральный состав почти на 100%. А звучит — как что-то очень личное, невзрачное, но невероятно стильное.

Ранее мы писали о том, какие унисекс-парфюмы достойны внимания в этом году.

Также мы сообщали, какие духи популярны в Скандинавии.