Парфуми у стилі скандинавських дівчат — топ ароматів

Парфуми. Фото: Freepik

Дівчата в Копенгагені, Стокгольмі та інших скандинавських містах завжди мають стильний вигляд, ніби не докладаючи жодних зусиль. Їхній стиль простий, комфортний, але водночас дуже вишуканий. Те саме можна сказати і про їхні улюблені парфуми — теплі, солодкі, затишні.

Про це пише Elle.

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Replica By the Fireplace, Maison Margiela

Уявіть собі вечір у маленькому дерев’яному будиночку: за вікном падає сніг, а в кімнаті потріскують дрова у каміні. Саме цю картину передає аромат By the Fireplace. Він поєднує дерев’яні ноти з солодкою ваніллю, доповнюючи їх легкою кислинкою червоних ягід. Від нього віє теплом і спокоєм — справжній аромат обіймів.

Парфуми у квітах. Фото: Pixabay

Vanilla Candy Rock Sugar, Kayali

Цей аромат наче скляночка теплого молока з ваніллю та карамеллю. Спочатку він пахне солодкою грушею та жувальною гумкою, а потім розкривається глибокими нотами ванілі та цукрової вати. Він ніби повертає в дитинство, коли холодними вечорами ви загорталися в улюблений плед і насолоджувалися улюбленими ласощами.

Sending Love, Zarkoperfume

Якщо аромат може бути любовним листом, то Sending Love — саме такий. Він огортає теплими нотами білого шоколаду та ірисок, додаючи до них ніжні фруктові відтінки. Але головна його магія — це здатність звучати по-різному на кожній людині, наче створюючи власну унікальну історію.

Флакон з парфумами. Фото: Pixabay

Якщо хочеться додати у своє життя трохи скандинавського затишку, варто звернути увагу на такі аромати. Вони не просто пахнуть — вони створюють атмосферу, у якій хочеться затриматися надовше.

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