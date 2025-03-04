Духи в стиле скандинавских девушек — топ ароматов

Парфюмерия. Фото: Freepik

Девушки в Копенгагене, Стокгольме и других скандинавских городах всегда выглядят стильно, будто не прилагая никаких усилий. Их стиль простой, комфортный, но в то же время очень изысканный. То же самое можно сказать и об их любимых духах — теплых, сладких, уютных.

Об этом пишет Elle.

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Replica By the Fireplace, Maison Margiela

Представьте себе вечер в маленьком деревянном домике: за окном падает снег, а в комнате потрескивают дрова в камине. Именно эту картину передает аромат By the Fireplace. Он сочетает древесные ноты со сладкой ванилью, дополняя их легкой кислинкой красных ягод. От него веет теплом и спокойствием — настоящий аромат объятий.

Парфюм в цветах. Фото: Pixabay

Vanilla Candy Rock Sugar, Kayali

Этот аромат как стаканчик теплого молока с ванилью и карамелью. Сначала он пахнет сладкой грушей и жевательной резинкой, а затем раскрывается глубокими нотами ванили и сахарной ваты. Он будто возвращает в детство, когда холодными вечерами вы заворачивались в любимый плед и наслаждались любимым лакомством.

Sending Love, Zarkoperfume

Если аромат может быть любовным письмом, то Sending Love — именно такой. Он окутывает теплыми нотами белого шоколада и ирисок, добавляя к ним нежные фруктовые оттенки. Но главная его магия — это способность звучать по-разному на каждом человеке, словно создавая собственную уникальную историю.

Флакон с духами. Фото: Pixabay

Если хочется добавить в свою жизнь немного скандинавского уюта, стоит обратить внимание на такие ароматы. Они не просто пахнут — они создают атмосферу, в которой хочется задержаться подольше.

Ранее мы писали о том, какие весенние ароматы в тренде этого года.

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