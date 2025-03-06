Парфумерний тренд-2025 — які унісекс-аромати в моді

Жінка наносить парфуми на шкіру. Фото: Freepik

Світ парфумерії у 2025 році захоплює сміливими ароматичними експериментами, де гурманські відтінки, жасминові нотки та унісекс-композиції стають ключовими трендами. Цьогорічні парфуми — це не просто запахи, а справжні емоції у флаконі.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Аромати, що поєднують вершкову ніжність із пряним шлейфом, тріумфують у 2025 році. Горіхові ноти, димні деревні акорди, несподівані фруктові поєднання — усе це створює унікальні парфумерні композиції, які не просто пахнуть, а розповідають історії. Наприклад, дует соковитої вишні та теплого сандалу дарує неповторну атмосферу розкоші й загадковості.

Серед зірок цього напрямку — Tom Ford Lost Cherry та Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Вони яскраво підкреслюють головний тренд року: аромати мають бути чуттєвими, спокусливими та багатошаровими.

Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Initio Parfums Prives Rehab

Цей парфум для тих, хто шукає баланс між енергією та спокоєм. Rehab із колекції Hedonist від Initio Parfums Prives — це симфонія ніжного мускусу, оксамитового сандалу та теплого гваяку. Композиція зачаровує своєю чистотою й глибоким звучанням, огортаючи шкіру приємним ароматним серпанком.

Це не просто парфум, а відчуття внутрішньої рівноваги. Вдихаючи його, немов опиняєшся у місці, де час сповільнюється, а кожна мить сповнена задоволення.

Tiziana Terenzi Cassiopea

Якщо парфуми могли б малювати картини, Cassiopea стала б нічним небом, всіяним сяючими зорями. Цей аромат — про магію, загадковість і чарівну привабливість.

Стильні парфуми. Фото: Freepik

У серці композиції — тонка гвоздика, ніжна чайна троянда та тендітна конвалія. Завершує картину пряний сандал, мускус і солодкуваті боби тонка. Вони створюють хвилюючий шлейф, що залишає за собою нотку інтриги.

Цей парфум наче далека зірка: його відчувають, навіть коли він здається невидимим. Він притягує, хвилює та зачаровує, немов таємниче сузір’я Кассіопеї на нічному небі.

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