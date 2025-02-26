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Незабутні весняні аромати, що підкорять серця у 2025 році

26 лютого 2025 18:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Парфумерні хіти весни-2025 — аромати, які варто спробувати
Флакон з парфумами у квітах. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Весна — час змін, коли все навколо оживає, а разом із природою хочеться оновлення й у парфумах. Після важких зимових ароматів із ваніллю та деревними нотами настає пора свіжих, легких і повітряних композицій, які нагадують про сонячні ранки, розквітлі сади та теплі вітерці.

В "ХОЧУ!" назвали шість ароматів, які варто спробувати цієї весни — вони точно додадуть настрою й подарують відчуття легкості.

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Maison Francis Kurkdjian — 724

Цей аромат — наче ковток свіжого повітря після дощу. Він пахне чистотою, ніби біла сорочка, щойно знята зі шнура після прання. Альдегіди надають йому особливу легкість, а мускус і квіткові ноти роблять його м'яким та магнетичним. Ідеальний вибір для тих, хто любить мінімалізм і витончену елегантність.

Byredo — Eyes Closed

Несподіване поєднання пряних і деревних нот із ніжною пудровістю. Головна особливість — нота моркви, яка додає кремової м'якості та тепла. Це парфум для тих, хто не хоче типових весняних квіткових ароматів, але шукає щось незвичайне та затишне.

Весною хочеться носити більш квіткові аромати
Парфуми. Фото: Pixabay

Maison Margiela Replica — On A Date

Уявіть собі вечір у французькому винограднику, коли повітря наповнене ягідними ароматами та легким квітковим шлейфом. Чорна смородина, троянда, трохи рожевого перцю й зелена герань створюють яскравий, насичений образ, ідеальний для вечірніх виходів.

Vilhelm Parfumerie — Dear Polly

Затишний і водночас освіжаючий аромат для тих, хто любить спокійні ранки з чашкою чаю. Тут виразно звучить чорний чай із легкою терпкістю, пом’якшений нотами яблука та мускусу. Він ніби огортає теплом, але водночас залишається легким і повітряним.

Для елегантності образу варто обрати освіжаючий аромат
Набір для краси. Фото: Pixabay

Phlur — Apricot Privée

Це не класичний фруктовий аромат, а зовсім інша історія. Тут абрикос – стиглий, соковитий, із приємною кислинкою. Кардамон додає йому пікантності, а кедр — глибини. Сучасний, загадковий, незвичайний парфум для тих, хто хоче чогось нестандартного.

Prada — Paradoxe

Весняна свіжість із несподіваним поворотом. Спочатку відчувається ніжна груша з цитрусовими нотами, потім розквітає жасмин і неролі, а в кінці аромат стає теплішим завдяки ванілі, білому мускусу та амбрі. Універсальний парфум, який підійде на будь-яку нагоду.

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