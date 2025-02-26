Парфумерні хіти весни-2025 — аромати, які варто спробувати

Флакон з парфумами у квітах. Фото: Pixabay

Весна — час змін, коли все навколо оживає, а разом із природою хочеться оновлення й у парфумах. Після важких зимових ароматів із ваніллю та деревними нотами настає пора свіжих, легких і повітряних композицій, які нагадують про сонячні ранки, розквітлі сади та теплі вітерці.

В "ХОЧУ!" назвали шість ароматів, які варто спробувати цієї весни — вони точно додадуть настрою й подарують відчуття легкості.

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Maison Francis Kurkdjian — 724

Цей аромат — наче ковток свіжого повітря після дощу. Він пахне чистотою, ніби біла сорочка, щойно знята зі шнура після прання. Альдегіди надають йому особливу легкість, а мускус і квіткові ноти роблять його м'яким та магнетичним. Ідеальний вибір для тих, хто любить мінімалізм і витончену елегантність.

Byredo — Eyes Closed

Несподіване поєднання пряних і деревних нот із ніжною пудровістю. Головна особливість — нота моркви, яка додає кремової м'якості та тепла. Це парфум для тих, хто не хоче типових весняних квіткових ароматів, але шукає щось незвичайне та затишне.

Парфуми. Фото: Pixabay

Maison Margiela Replica — On A Date

Уявіть собі вечір у французькому винограднику, коли повітря наповнене ягідними ароматами та легким квітковим шлейфом. Чорна смородина, троянда, трохи рожевого перцю й зелена герань створюють яскравий, насичений образ, ідеальний для вечірніх виходів.

Vilhelm Parfumerie — Dear Polly

Затишний і водночас освіжаючий аромат для тих, хто любить спокійні ранки з чашкою чаю. Тут виразно звучить чорний чай із легкою терпкістю, пом’якшений нотами яблука та мускусу. Він ніби огортає теплом, але водночас залишається легким і повітряним.

Набір для краси. Фото: Pixabay

Phlur — Apricot Privée

Це не класичний фруктовий аромат, а зовсім інша історія. Тут абрикос – стиглий, соковитий, із приємною кислинкою. Кардамон додає йому пікантності, а кедр — глибини. Сучасний, загадковий, незвичайний парфум для тих, хто хоче чогось нестандартного.

Prada — Paradoxe

Весняна свіжість із несподіваним поворотом. Спочатку відчувається ніжна груша з цитрусовими нотами, потім розквітає жасмин і неролі, а в кінці аромат стає теплішим завдяки ванілі, білому мускусу та амбрі. Універсальний парфум, який підійде на будь-яку нагоду.

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