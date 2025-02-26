Парфюмерные хиты весны-2025 — ароматы, которые стоит попробовать

Флакон с духами в цветах. Фото: Pixabay

Весна — время перемен, когда все вокруг оживает, а вместе с природой хочется обновления и в духах. После тяжелых зимних ароматов с ванилью и древесными нотами наступает пора свежих, легких и воздушных композиций, которые напоминают о солнечных утрах, расцветших садах и теплых ветерках.

В "ХОЧУ!" назвали шесть ароматов, которые стоит попробовать этой весной — они точно добавят настроения и подарят ощущение легкости.

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Maison Francis Kurkdjian — 724

Этот аромат — как глоток свежего воздуха после дождя. Он пахнет чистотой, будто белая рубашка, только что снятая со шнура после стирки. Альдегиды придают ему особую легкость, а мускус и цветочные ноты делают его мягким и магнетическим. Идеальный выбор для тех, кто любит минимализм и утонченную элегантность.

Byredo — Eyes Closed

Неожиданное сочетание пряных и древесных нот с нежной пудровостью. Главная особенность — нота моркови, которая добавляет кремовой мягкости и тепла. Это парфюм для тех, кто не хочет типичных весенних цветочных ароматов, но ищет что-то необычное и уютное.

Духи. Фото: Pixabay

Maison Margiela Replica — On A Date

Представьте себе вечер во французском винограднике, когда воздух наполнен ягодными ароматами и легким цветочным шлейфом. Черная смородина, роза, немного розового перца и зеленая герань создают яркий, насыщенный образ, идеальный для вечерних выходов.

Vilhelm Parfumerie — Dear Polly

Уютный и одновременно освежающий аромат для тех, кто любит спокойное утро с чашечкой чая. Здесь отчетливо звучит черный чай с легкой терпкостью, смягченный нотами яблока и мускуса. Он будто окутывает теплом, но при этом остается легким и воздушным.

Набор для красоты. Фото: Pixabay

Phlur — Apricot Privée

Это не классический фруктовый аромат, а совсем другая история. Здесь абрикос — спелый, сочный, с приятной кислинкой. Кардамон добавляет ему пикантности, а кедр — глубины. Современный, загадочный, необычный парфюм для тех, кто хочет чего-то нестандартного.

Prada — Paradoxe

Весенняя свежесть с неожиданным поворотом. Сначала ощущается нежная груша с цитрусовыми нотами, затем расцветает жасмин и нероли, а в конце аромат становится теплее благодаря ванили, белому мускусу и амбре. Универсальный парфюм, который подойдет на любой случай.

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