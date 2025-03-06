Парфюмерный тренд-2025 — какие унисекс-ароматы в моде

Женщина наносит духи на кожу. Фото: Freepik

Мир парфюмерии в 2025 году захватывает смелыми ароматическими экспериментами, где гурманские оттенки, жасминовые нотки и унисекс-композиции становятся ключевыми трендами. Нынешние духи — это не просто запахи, а настоящие эмоции во флаконе.

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Ароматы, сочетающие сливочную нежность с пряным шлейфом, торжествуют в 2025 году. Ореховые ноты, дымные древесные аккорды, неожиданные фруктовые сочетания — все это создает уникальные парфюмерные композиции, которые не просто пахнут, а рассказывают истории. Например, дуэт сочной вишни и теплого сандала дарит неповторимую атмосферу роскоши и загадочности.

Среди звезд этого направления — Tom Ford Lost Cherry и Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Они ярко подчеркивают главный тренд года: ароматы должны быть чувственными, соблазнительными и многослойными.

Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik

Initio Parfums Prives Rehab

Этот парфюм для тех, кто ищет баланс между энергией и спокойствием. Rehab из коллекции Hedonist от Initio Parfums Prives — это симфония нежного мускуса, бархатного сандала и теплого гваяка. Композиция завораживает своей чистотой и глубоким звучанием, окутывая кожу приятной ароматной дымкой.

Это не просто парфюм, а ощущение внутреннего равновесия. Вдыхая его, словно оказываешься в месте, где время замедляется, а каждый миг полон удовольствия.

Tiziana Terenzi Cassiopea

Если духи могли бы рисовать картины, Cassiopea стала бы ночным небом, усеянным сияющими звездами. Этот аромат — о магии, загадочности и чарующей притягательности.

Стильные духи. фото: Freepik

В сердце композиции — тонкая гвоздика, нежная чайная роза и хрупкий ландыш. Завершает картину пряный сандал, мускус и сладковатые бобы тонка. Они создают волнующий шлейф, оставляющий за собой нотку интриги.

Этот парфюм как далекая звезда: его чувствуют, даже когда он кажется невидимым. Он притягивает, волнует и завораживает, словно таинственное созвездие Кассиопеи на ночном небе.

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