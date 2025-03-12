Найпопулярніші аромати у світі — топ-5 хітів продажу

Чоловік наносить парфуми. Фото: Freepik

Сучасний чоловік давно зрозумів: хороший аромат — це як стильний аксесуар, тільки ще краще. Він не просто додає привабливості — він говорить про характер, настрій і навіть стиль життя. І хоч смаки в кожного свої, все ж є аромати, які стабільно залишаються на верхівці продажів по всьому світу.

У GQ поділились списком парфумів, які чоловіки купують найчастіше — і не дарма.

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Популярні парфуми серед чоловіків

Acqua di Gio EDT (Giorgio Armani)

Легка свіжість моря та цитрусів. Простий, природний, але дуже стильний. Ідеальний на кожен день — не нав'язливий, але помітний.

CK One (Calvin Klein)

Цей аромат уже давно став легендою. Свіжий, чистий, унісекс — його обирають і чоловіки, і жінки. А ще він неймовірно універсальний: пасує всім і скрізь.

Bleu de Chanel EDT

Класика у глибокому синьому флаконі. Такий аромат важко переплутати з чимось іншим — він водночас стриманий і загадковий. Ідеальний вибір для впевнених у собі.

Парфуми. Фото: Freepik

Dior Sauvage EDT

Цей запах — справжній вибух енергії з чоловічим характером. Трохи дикості, трохи чуттєвості — і дуже багато харизми. Не дарма він має мільйони фанатів.

Boss Bottled (Hugo Boss)

Справжній аромат джентльмена: елегантний, витриманий, солідний. З ним хоч на переговори, хоч на вечерю — завжди буде мати доречний вигляд.

Усі ці парфуми не просто популярні — вони стали символами чоловічого стилю. І кожен із них має свою історію, настрій і атмосферу. Обирайте той, що ближчий вам — чи додавайте новий до своєї колекції. Бо хороший аромат — це завжди хороший настрій.

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