Самые популярные ароматы в мире — топ-5 хитов продаж

Мужчина наносит духи. Фото: Freepik

Современный мужчина давно понял: хороший аромат — это как стильный аксессуар, только еще лучше. Он не просто добавляет привлекательности — он говорит о характере, настроении и даже стиле жизни. И хоть вкусы у каждого свои, все же есть ароматы, которые стабильно остаются на верхушке продаж по всему миру.

В GQ поделились списком духов, которые мужчины покупают чаще всего — и не зря.

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Популярные духи среди мужчин

Acqua di Gio EDT (Giorgio Armani)

Легкая свежесть моря и цитрусов. Простой, естественный, но очень стильный. Идеален на каждый день — не навязчивый, но заметный.

CK One (Calvin Klein)

Этот аромат уже давно стал легендой. Свежий, чистый, унисекс — его выбирают и мужчины, и женщины. А еще он невероятно универсален: подходит всем и везде.

Bleu de Chanel EDT

Классика в глубоком синем флаконе. Такой аромат трудно перепутать с чем-то другим — он одновременно сдержанный и загадочный. Идеальный выбор для уверенных в себе.

Парфюм. Фото: Freepik

Dior Sauvage EDT

Этот запах — настоящий взрыв энергии с мужским характером. Немного дикости, немного чувственности — и очень много харизмы. Не зря он имеет миллионы фанатов.

Boss Bottled (Hugo Boss)

Настоящий аромат джентльмена: элегантный, выдержанный, солидный. С ним хоть на переговоры, хоть на ужин — всегда выглядишь уместно.

Все эти духи не просто популярны — они стали символами мужского стиля. И каждый из них имеет свою историю, настроение и атмосферу. Выбирайте тот, который ближе вам — или добавляйте новый в свою коллекцию. Потому что хороший аромат — это всегда хорошее настроение.

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