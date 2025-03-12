Самые популярные ароматы в мире — топ-5 хитов продаж

Парфюмерные хиты — 5 самых популярных ароматов мира
Современный мужчина давно понял: хороший аромат — это как стильный аксессуар, только еще лучше. Он не просто добавляет привлекательности — он говорит о характере, настроении и даже стиле жизни. И хоть вкусы у каждого свои, все же есть ароматы, которые стабильно остаются на верхушке продаж по всему миру.
В GQ поделились списком духов, которые мужчины покупают чаще всего — и не зря.
Рассказываем, какие духи стали любимцами многих, потому что пахнут круто, качественно и всегда уместно — и в офисе, и на свидании, и даже просто так, без повода.
Популярные духи среди мужчин
Acqua di Gio EDT (Giorgio Armani)
Легкая свежесть моря и цитрусов. Простой, естественный, но очень стильный. Идеален на каждый день — не навязчивый, но заметный.
CK One (Calvin Klein)
Этот аромат уже давно стал легендой. Свежий, чистый, унисекс — его выбирают и мужчины, и женщины. А еще он невероятно универсален: подходит всем и везде.
Bleu de Chanel EDT
Классика в глубоком синем флаконе. Такой аромат трудно перепутать с чем-то другим — он одновременно сдержанный и загадочный. Идеальный выбор для уверенных в себе.
Dior Sauvage EDT
Этот запах — настоящий взрыв энергии с мужским характером. Немного дикости, немного чувственности — и очень много харизмы. Не зря он имеет миллионы фанатов.
Boss Bottled (Hugo Boss)
Настоящий аромат джентльмена: элегантный, выдержанный, солидный. С ним хоть на переговоры, хоть на ужин — всегда выглядишь уместно.
Все эти духи не просто популярны — они стали символами мужского стиля. И каждый из них имеет свою историю, настроение и атмосферу. Выбирайте тот, который ближе вам — или добавляйте новый в свою коллекцию. Потому что хороший аромат — это всегда хорошее настроение.
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