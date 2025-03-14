Новый тренд в парфюмерии — необычные нотки в любимых ароматах

Девушка наносит духи на кожу. Фото: Freepik

Парфюмерные новинки, которые появились в последнее время, все больше привлекают внимание благодаря древесным нотам. И это не случайность. Люди все чаще ищут связь с природой, и именно эти ароматы, с их характерным запахом леса и хвойных деревьев, помогают вернуться к спокойным моментам, когда мы могли почувствовать прохладу леса и чистоту воздуха.

Новини.LIVE расскажет, почему такие запахи стали популярными.

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Эсперанса Пинтадо, амбассадор парфюмерии Dior, считает, что древесные ароматы, такие как эвкалипт, можжевельник и сосна, не только дарят приятный аромат, но и обладают успокаивающим эффектом, как будто перенося нас в тихие весенние леса.

Самые популярные древесные ароматы среди экспертов

Hinoki & Cedarwood Cologne Intense от Jo Malone London

Этот аромат сочетает сильный запах кедра с японским деревом хиноки. Сочетание спокойных и пряных нот дает элегантный и свежий аромат, заряжающий силой.

Trudon II

Сосна и можжевельник в сочетании с ладаном и апельсином создают мягкий, но в то же время свежий аромат. Это парфюм особенно понравится тем, кто ищет что-то легкое, но глубокое.

Девушка держит флакон с духами. Фото: Freepik

Aqua Allegoria Nerolia Vetiver Forte от Guerlain

Гармония древесных и цветочных нот с акцентом на нероли и ветивер делает этот парфюм неповторимым. Ноты инжира добавляют ему легкости и уникальности.

Также появляются новые тренды в парфюмерии, которые становятся все более популярными — ароматы с мягкими, интуитивными запахами. Такие духи дарят естественный запах кожи. Например, Phlur Missing Person Eau de Parfum с легким пудровым оттенком подходит тем, кто любит ненавязчивые и чистые ароматы.

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