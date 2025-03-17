Найкращий парфум весни-літа 2025 — незабутній аромат

Парфуми. Фото: Freepik

Цього літа у моді буде не просто коктейль, а його аромат. Так, серйозно — аромат аперолю тепер можна носити на собі. І все завдяки новому парфуму Never-Ending Summer від Maison Martin Margiela.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

В чому особливість нового парфуму

Це не просто ще один цитрусовий парфум. Це — справжнє відчуття літа у флаконі. Уявіть: спочатку легкий запах стиглого апельсина, далі — впізнавані нотки аперолю, а в завершенні — теплий, трохи деревний ветивер, який надає аромату глибини. Весь цей мікс — ніби вечір на терасі з келихом улюбленого італійського коктейлю в руках.

Цей аромат особливо добре розкривається на молодих жінках від 20 до 35 років — тих, хто обожнює легкість, сонце, відчуття свободи й натхнення. Він ідеально пасує до літніх суконь, прогулянок біля моря, вечірніх зустрічей на даху або спонтанних подорожей. Але й жінки старші також знайдуть у ньому щось своє — спогади про безтурботні канікули чи просто настрій нескінченої відпустки.

Парфуми від Maison Margiela. Фото з соцмереж

А ще дизайн флакона вартий окремої уваги. Він нагадує старовинну аптечну пляшечку, з лаконічною бавовняною етикеткою та мотузочкою навколо шийки. Все це — відсилання до унікального стилю Maison Margiela. А коробка прикрашена полароїдним знімком апельсинів, що ростуть десь біля моря, на узбережжі Амальфі.

Очікується, що парфум з’явиться у продажу вже наприкінці березня. І є відчуття, що саме Never-Ending Summer стане головним запахом цієї весни та літа — легким, яскравим і трохи італійським.

Раніше ми писали про те, які аромати зараз в центрі уваги через свою незвичність.

Також ми повідомляли, які парфуми найчастіше обирають собі чоловіки.