Парфуми, які не втратять своєї магії у 2025 році — актуальні роками

Дівчина наносить парфум на шкіру. Фото: Freepik

У розділі "Жіноча парфумерія" на MAKEUP перші сторінки часто нагадують плейлист хітів — знайомі ноти, впізнавані флакони, перевірена класика. Здається, все давно відомо, але деякі аромати щоразу вражають з нової сторони.

У добірці від Новини.LIVE представлена п’ятірка найпопулярніших жіночих парфумів, які не просто тримаються в топі, а дійсно мають характер і атмосферу.

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Lancome Idole

Аромат, який поєднує легкість з глибиною. Має ніжний квітково-шипровий настрій із легким свіжим відтінком. Легкий, але не простий. Теплий, але не солодкий. Один із тих, що лишають після себе впізнаваний слід. Витонченість у сучасному звучанні.

Trussardi Donna (2011)

Світлий, життєрадісний аромат, який надихає. Свіжий, чистий і дуже жіночний. У ньому — баланс м’якості й характеру, без зайвої солодкості. Гарно підкреслює індивідуальність, і звучить щоразу трохи по-новому, залежно від настрою.

Дівчина розпилює парфуми на шкіру. Фото: Freepik

Chanel Chance Eau Tendre

Один із найвідоміших ароматів, який продовжує залишатися актуальним. Легкий, освіжаючий, з фруктовою і квітковою грою. Дуже делікатний, водночас помітний. Підходить майже кожній — універсальний, але не нудний. Ідеальний вибір для весни.

Moschino Toy 2

Аромат-гра, де все змішано, але саме так, як треба. Яскравий, непередбачуваний і дуже стильний. Солодкість, свіжість і легка пряність звучать разом, створюючи аромат, який запам’ятовується з першого вдиху. Химерний зовні, серйозний усередині.

Calvin Klein Women

Квітковий, спокійний, м’який аромат із легким деревним посмаком. Звучить лаконічно, але з настроєм. Підходить для різного віку — на різних людях розкривається по-різному. Має у собі ту саму тонку романтичність, яка робить його особливим.

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