Духи, которые не потеряют своей магии в 2025 году — актуальные годами

Девушка наносит парфюм на кожу. Фото: Freepik

В разделе "Женская парфюмерия" на MAKEUP первые страницы часто напоминают плейлист хитов — знакомые ноты, узнаваемые флаконы, проверенная классика. Кажется, все давно известно, но некоторые ароматы каждый раз поражают с новой стороны.

В подборке от Новини.LIVE представлена пятерка самых популярных женских духов, которые не просто держатся в топе, а действительно имеют характер и атмосферу.

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Lancome Idole

Аромат, который сочетает легкость с глубиной. Имеет нежное цветочно-шипровое настроение с легким свежим оттенком. Легкий, но не простой. Теплый, но не сладкий. Один из тех, что оставляют после себя узнаваемый след. Утонченность в современном звучании.

Trussardi Donna (2011)

Светлый, жизнерадостный и вдохновляющий аромат. Свежий, чистый и очень женственный. В нем — баланс мягкости и характера, без излишней сладости. Хорошо подчеркивает индивидуальность, и звучит каждый раз немного по-новому, в зависимости от настроения.

Девушка распыляет парфюм на кожу. Фото: Freepik

Chanel Chance Eau Tendre Chanel Chance

Один из самых известных ароматов, который продолжает оставаться актуальным. Легкий, освежающий, с фруктовой и цветочной игрой. Очень деликатный, в то же время заметный. Подходит почти каждой — универсальный, но не скучный. Идеальный выбор для весны.

Moschino Toy 2

Аромат-игра, где все смешано, но именно так, как надо. Яркий, непредсказуемый и очень стильный. Сладость, свежесть и легкая пряность звучат вместе, создавая аромат, который запоминается с первого вдоха. Причудливый снаружи, серьезный внутри.

Calvin Klein Women

Цветочный, спокойный, мягкий аромат с легким древесным послевкусием. Звучит лаконично, но с настроением. Подходит для всех возрастов — на разных людях раскрывается по-разному. Имеет в себе ту самую тонкую романтичность, которая делает его особенным.

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