Лучший парфюм весны-лета 2025 — незабываемый аромат

Духи. Фото: Freepik

Этим летом в моде будет не просто коктейль, а его аромат. Да, серьезно — аромат апероля теперь можно носить на себе. И все благодаря новым духам Never-Ending Summer от Maison Martin Margiela.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В чем особенность нового парфюма

Это не просто еще один цитрусовый парфюм. Это — настоящее ощущение лета во флаконе. Представьте: сначала легкий запах спелого апельсина, далее — узнаваемые нотки апероля, а в завершении — теплый, немного древесный ветивер, который придает аромату глубину. Весь этот микс — будто вечер на террасе с бокалом любимого итальянского коктейля в руках.

Этот аромат особенно хорошо раскрывается на молодых женщинах от 20 до 35 лет — тех, кто обожает легкость, солнце, ощущение свободы и вдохновения. Он идеально подходит к летним платьям, прогулкам у моря, вечерним встречам на крыше или спонтанным путешествиям. Но и женщины постарше также найдут в нем что-то свое — воспоминания о беззаботных каникулах или просто настроение бесконечного отпуска.

Духи от Maison Margiela. Фото из соцсетей

А еще дизайн флакона стоит отдельного внимания. Он напоминает старинную аптечную бутылочку, с лаконичной хлопковой этикеткой и веревочкой вокруг горлышка. Все это — отсылка к уникальному стилю Maison Margiela. А коробка украшена полароидным снимком апельсинов, растущих где-то у моря, на побережье Амальфи.

Ожидается, что парфюм появится в продаже уже в конце марта. И есть ощущение, что именно Never-Ending Summer станет главным запахом этой весны и лета — легким, ярким и немного итальянским.

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