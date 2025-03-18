Духи, которые носили мамы и бабушки — что можно купить сегодня

Духи. Фото: Freepik

Есть вещи, которые имеют особое значение. Среди них — духи, которые когда-то носили мамы и бабушки. Именно они пахнут воспоминаниями о юности, праздниках, семейных вечерах и старых открытках. Когда-то эти флаконы были настоящей мечтой, и даже сегодня, спустя десятилетия, некоторые из них можно найти.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Fidji от Guy Laroche

Этот аромат — как открытка с острова, где всегда тепло, спокойно и цветет лето. Его носили в 70-х те, кто хотел пахнуть легко и изысканно. В нотах — гиацинт, ирис, бергамот, тубероза и роза, а в завершении — древесное и глубокое: ветивер, мускус, сандал. Fidji — это не просто запах. Это настроение — мягкое, женственное и немного ностальгическое.

Красивый флакон парфюма. Фото: Freepik

Lumière d'Azur

Этот аромат — настоящая редкость, которая снова возвращается к нам из прошлого. Его создали во Франции в конце 70-х, но найти его сейчас — как найти сокровище. Lumière d'Azur — это аромат спокойствия, ясного утра и женского достоинства.

В верхних нотах — лавандовый цвет, лимонная кожура и немного зеленого чая. Далее — пудровое "сердце" с фиалкой, мягкой магнолией и нежной персиковой ноткой. В шлейфе — белый мускус, сандал и легкая ваниль. Он звучит деликатно, без резкости — будто тихая мелодия, напоминающая о добрых временах.

Climat от Lancôme

Этот аромат знали еще наши мамы — он был настоящим символом утонченности. Цветочно-альдегидная композиция с нотами нарцисса, розы, фиалки и альдегидов создает образ элегантной дамы. Завершение — сандал, амбра, мускус, сандал. Climat — аромат, который всегда уместен.

Разные ароматы. Фото: Freepik

Magie Noire от Lancôme

Этот аромат — как вечернее кино со старой пленки. Глубокий, немного восточный, немного пряный. В нем — черная смородина, роза, иланг-иланг, тубероза, мирра и ладан. Шлейф длинный, насыщенный, но не тяжелый. Он будто создан для женщины, которая носит аромат не для всех, а для себя.

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