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У моді нові ноти — які парфуми носити навесні-2025

24 березня 2025 19:45
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Трендові парфуми весни-2025 — що радить обрати експерт
Дівчина наносить парфуми на шкіру. Фото: Freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Парфуми — це не лише аромат, але й настрій та емоції, які вони передають. Цієї весни тренди у парфумерії будуть включати свіжі, квіткові, тропічні та фруктові нотки, що відображають легкість і пробудження природи. 

Про це пише UNN

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Парфумер та експерт з підбору ароматів за психологічним портретом Анастасія Москаленко поділилась, що з приходом весни та тепла люди починають обирати "легші" та свіжіші аромати. В такому випадку чудово підійде аромат Amouage reflection Woman. У ньому відчувається весняний ліс після дощу і ніжне цвітіння тюльпанів. 

Найкращі парфуми весни 2025
Парфуми Amouage reflection Woman. Фото: myoriginal

Москаленко пояснила, що під весняним ароматом розуміється перш за все зелена свіжість, не задушливі квіти, цитруси та фрукти. Хто полюбляє запах персиків — Chloe Nomade саме для вас.

Трендові парфуми весною 2025 року
Парфуми Chloe Nomade. Фото: caretobeauty

Якщо ви любите мікс манго та мандаринів серед пелюстків фіалки та ірисів, тоді підійде Guerlain Aqua Allegoria FlorabloomForte.

Жіночі парфуми на весну 2025
Парфуми Guerlain Aqua Allegoria FlorabloomForte. Фото: notino

Парфумер розповіла, що цього сезону в трендах будуть фруктові коктейлі, десерти та морозиво, однак у різних та цікавих варіаціях. Актуальними стануть аромати бананів, кокосової води і навіть арахісової пасти.

А завдяки своїм лактонним молочним акордам популярність здобудуть парфуми LIQUIDES IMAGINAIRES Blanche Bête та Giardini di Toscana Bianco Latte.

Які аромати популярні цієї весни
Парфуми Giardini di Toscana Bianco Latte. Фото: profumeriadabbene.it

Проте є припущення, що бананові аромати не наберуть такої популярності, як вишневі, які й надалі лідирують на ринку цієї весни. Крім того, цьогоріч повернуться пудрові аромати і одразу завоюють серце багатьох жінок. Також експерт радить звернути увагу на аромати з деревиною сандалу, матчею, інжиром і гірким апельсином.

Раніше ми писали, які аромати стали фаворитами весни-літа 2025. 

Також ми повідомляли, що аромати з деревними нотами завоюють серця модниць. 

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