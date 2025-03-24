Трендові парфуми весни-2025 — що радить обрати експерт

Дівчина наносить парфуми на шкіру. Фото: Freepik

Парфуми — це не лише аромат, але й настрій та емоції, які вони передають. Цієї весни тренди у парфумерії будуть включати свіжі, квіткові, тропічні та фруктові нотки, що відображають легкість і пробудження природи.

Про це пише UNN.

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Парфумер та експерт з підбору ароматів за психологічним портретом Анастасія Москаленко поділилась, що з приходом весни та тепла люди починають обирати "легші" та свіжіші аромати. В такому випадку чудово підійде аромат Amouage reflection Woman. У ньому відчувається весняний ліс після дощу і ніжне цвітіння тюльпанів.

Парфуми Amouage reflection Woman. Фото: myoriginal

Москаленко пояснила, що під весняним ароматом розуміється перш за все зелена свіжість, не задушливі квіти, цитруси та фрукти. Хто полюбляє запах персиків — Chloe Nomade саме для вас.

Парфуми Chloe Nomade. Фото: caretobeauty

Якщо ви любите мікс манго та мандаринів серед пелюстків фіалки та ірисів, тоді підійде Guerlain Aqua Allegoria FlorabloomForte.

Парфуми Guerlain Aqua Allegoria FlorabloomForte. Фото: notino

Парфумер розповіла, що цього сезону в трендах будуть фруктові коктейлі, десерти та морозиво, однак у різних та цікавих варіаціях. Актуальними стануть аромати бананів, кокосової води і навіть арахісової пасти.

А завдяки своїм лактонним молочним акордам популярність здобудуть парфуми LIQUIDES IMAGINAIRES Blanche Bête та Giardini di Toscana Bianco Latte.

Парфуми Giardini di Toscana Bianco Latte. Фото: profumeriadabbene.it

Проте є припущення, що бананові аромати не наберуть такої популярності, як вишневі, які й надалі лідирують на ринку цієї весни. Крім того, цьогоріч повернуться пудрові аромати і одразу завоюють серце багатьох жінок. Також експерт радить звернути увагу на аромати з деревиною сандалу, матчею, інжиром і гірким апельсином.

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