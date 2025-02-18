Які парфуми в тренді 2025 — неймовірний аромат для кожної

Парфуми. Фото: Pixabay

Кожен рік приносить у світ парфумерії щось особливе, і 2025-й не став винятком. Нові аромати стають ще глибшими, стійкішими і більш виразними, залишаючи за собою яскравий шлейф. Вони не просто пахнуть — вони розповідають історії, підкреслюють настрій і стиль своєї власниці.

Новини.LIVE розповість, на які сучасні аромати варто звернути увагу.

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Givenchy Irresistible

Цей аромат для жінки, яка притягує до себе погляди легко й природно. Його звучання — це чарівний баланс між ніжною трояндою та легкою, але стійкою деревною базою. Початкові ноти грають соковитою грушею та мускусною амбреттою, створюючи спокусливий, але не нав’язливий аромат, який доречний і вдень, і ввечері.

Флакон з парфумами і квіти. Фото: Pixabay

Yves Saint Laurent Libre

Парфуми для тих, хто звик жити за своїми правилами. У цій композиції свобода відчувається в кожній ноті — від соковитої чорної смородини до свіжої французької лаванди, яка додає аромату розкішної ніжності. А петітгрейн надає композиції легку гірчинку, що додає характеру. Ідеальний вибір для жінок, які не бояться виділятися.

Calvin Klein Euphoria

Таємничий, пристрасний і неймовірно привабливий аромат, що занурює в атмосферу загадковості. Його серце розкривається розкішними квітковими акордами орхідеї та лотоса, а гранат додає аромату екзотичної насиченості. Це парфуми, які зачаровують з першого вдиху й огортають чуттєвим шлейфом.

Парфуми. Фото: Pixabay

Victoria's Secret Bombshell

Свіжий, грайливий і легкий, наче теплий вітер у весняний день. Bombshell — це коктейль із соковитих фруктів та ніжних квітів, який заряджає енергією та позитивом. Ідеальний варіант для щоденного носіння — освіжаючий, жіночний і неймовірно привабливий.

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