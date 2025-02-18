Какие духи в тренде 2025 — невероятный аромат для каждой

Модные духи 2025 — ароматы, которые завораживают с первого вдоха
Каждый год приносит в мир парфюмерии что-то особенное, и 2025-й не стал исключением. Новые ароматы становятся еще более глубокими, стойкими и выразительными, оставляя за собой яркий шлейф. Они не просто пахнут — они рассказывают истории, подчеркивают настроение и стиль своей обладательницы.
Новини.LIVE расскажет, на какие современные ароматы стоит обратить внимание.
Какие духи актуальны в этом году
Givenchy Irresistible
Этот аромат для женщины, которая притягивает к себе взгляды легко и естественно. Его звучание — это волшебный баланс между нежной розой и легкой, но стойкой древесной базой. Начальные ноты играют сочной грушей и мускусной амбреттой, создавая соблазнительный, но не навязчивый аромат, который уместен и днем, и вечером.
Yves Saint Laurent Libre
Парфюм для тех, кто привык жить по своим правилам. В этой композиции свобода чувствуется в каждой ноте — от сочной черной смородины до свежей французской лаванды, которая придает аромату роскошную нежность. А петитгрейн придает композиции легкую горчинку, добавляющую характера. Идеальный выбор для женщин, которые не боятся выделяться.
Calvin Klein Euphoria
Таинственный, страстный и невероятно притягательный аромат, погружающий в атмосферу загадочности. Его сердце раскрывается роскошными цветочными аккордами орхидеи и лотоса, а гранат добавляет аромату экзотической насыщенности. Это парфюм, который очаровывает с первого вдоха и окутывает чувственным шлейфом.
Victoria's Secret Bombshell
Свежий, игривый и легкий, словно теплый ветер в весенний день. Bombshell — это коктейль из сочных фруктов и нежных цветов, который заряжает энергией и позитивом. Идеальный вариант для ежедневного ношения — освежающий, женственный и невероятно привлекательный.
Ранее мы писали о том, какие легендарные духи никогда не выйдут из моды.
Также мы сообщали, какие ароматы идеально подойдут для весны.
Читайте Новини.LIVE!