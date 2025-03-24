Трендовые духи весны-2025 — что советует выбрать эксперт

Девушка наносит духи на кожу. Фото: Freepik

Парфюм — это не только аромат, но и настроение и эмоции, которые он передает. Этой весной тренды в парфюмерии будут включать свежие, цветочные, тропические и фруктовые нотки, отражающие легкость и пробуждение природы.

Об этом пишет UNN.

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Парфюмер и эксперт по подбору ароматов по психологическому портрету Анастасия Москаленко поделилась, что с приходом весны и тепла люди начинают выбирать "легкие" и свежие ароматы. В таком случае замечательно подойдет аромат Amouage reflection Woman. В нем чувствуется весенний лес после дождя и нежное цветение тюльпанов.

Парфюм Amouage reflection Woman. Фото: myoriginal

Москаленко объяснила, что под весенним ароматом понимается прежде всего зеленая свежесть, не душные цветы, цитрусы и фрукты. Кто любит запах персиков — Chloe Nomade именно для вас.

Парфюм Chloe Nomade. Фото: caretobeauty

Если вы любите микс манго и мандаринов среди лепестков фиалки и ирисов, тогда подойдет Guerlain Aqua Allegoria FlorabloomForte.

Парфюм Guerlain Aqua Allegoria FlorabloomForte. Фото: notino

Парфюмер рассказала, что в этом сезоне в трендах будут фруктовые коктейли, десерты и мороженое, однако в разных и интересных вариациях. Актуальными станут ароматы бананов, кокосовой воды и даже арахисовой пасты.

А благодаря своим лактонным молочным аккордам популярность получат духи LIQUIDES IMAGINAIRES Blanche Bête и Giardini di Toscana Bianco Latte.

Парфюм Giardini di Toscana Bianco Latte. Фото: profumeriadabbene.it

Однако есть предположение, что банановые ароматы не наберут такой популярности, как вишневые, которые и в дальнейшем лидируют на рынке этой весной. Кроме того, в этом году вернутся пудровые ароматы и сразу завоюют сердце многих женщин. Также эксперт советует обратить внимание на ароматы с древесиной сандала, матчей, инжиром и горьким апельсином.

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