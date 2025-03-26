Аромати, які зводять з розуму — новинки 2025 року

Жінка тримає в руках парфуми. Фото: freepik

Цієї весни у тренді буде багато парфумів на будь-який смак та вибір: солодкі, фруктові чи унісекс — все можна обрати під свої вподобання. Запах передає настрій та стиль людини, тому так важливо серед безлічі варіантів віднайти саме свій неповторний аромат.

Новини.LIVE підготували добірку парфумів, які будуть в трендах навесні-2025.

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Найпопулярніші парфуми цього сезону

Hysterica від Gritti

Цей аромат побачив світ 2024 року і вже став улюбленцем багатьох модниць. Парфуми належать до солодких, адже поєднують у собі мед, квіти, сливовий конфітюр, ваніль, жувальна гумка тощо.

Парфуми Hysterica від Gritti. Фото з Instagram

Ця композиція створює глибокий та запам'ятовуваний аромат, який підходить для тих, хто прагне виділитися та виразити свою індивідуальність.​

Armani My Way Ylang

Цей парфум тільки набирає обертів, оскільки його представили лише цього року. Аромат поєднує тропічні та квіткові ноти, створюючи свіжий та оптимістичний аромат. Ця композиція підходить для тих, хто шукає легкий та жвавий аромат для щоденного використання.

Парфуми Armani My Way Ylang. Фото з Instagram

Burberry Goddess

У 2025 році аромат Goddess від Burberry здобув значну популярність серед жінок. Ця парфумерна композиція поєднує в собі ноти ванілі, лаванди та какао, створюючи теплий та спокусливий аромат.

Парфуми Burberry Goddess. Фото з Instagram

Такий мікс ароматів робить Goddess від Burberry привабливим вибором для тих, хто шукає багатогранний та емоційно насичений аромат.

Вищезгадані аромати відображають різноманітність та інновації парфумерії 2025 року, пропонуючи споживачам широкий спектр вибору відповідно до їхніх вподобань.

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