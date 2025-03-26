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Новые духи 2025 года, которые уже стали объектом желания

26 марта 2025 19:38
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор
Ароматы, которые сводят с ума — новинки 2025 года
Женщина держит в руках духи. Фото: freepik
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор

Этой весной в тренде будет много духов на любой вкус и выбор: сладкие, фруктовые или унисекс — все можно выбрать под свои предпочтения. Запах передает настроение и стиль человека, поэтому так важно среди множества вариантов найти именно свой неповторимый аромат.

Новини.LIVE подготовили подборку парфюмов, которые будут в трендах весной-2025.

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Самые популярные духи этого сезона

Hysterica от Gritti

Этот аромат увидел свет в 2024 году и уже стал любимчиком многих модниц. Духи относятся к сладким, ведь сочетают в себе мед, цветы, сливовый конфитюр, ваниль, жевательную резинку и тому подобное.

Найпопулярніші парфуми цього сезону
Духи Hysterica от Gritti. Фото из Instagram

Эта композиция создает глубокий и запоминающийся аромат, который подходит для тех, кто стремится выделиться и выразить свою индивидуальность.

Armani My Way Ylang

Этот парфюм только набирает обороты, поскольку его представили только в этом году. Аромат сочетает тропические и цветочные ноты, создавая свежий и оптимистичный аромат. Эта композиция подходит для тех, кто ищет легкий и живой аромат для ежедневного использования.

Трендові аромати весни 2025 року
Духи Armani My Way Ylang. Фото из Instagram

Burberry Goddess

В 2025 году аромат Goddess от Burberry получил значительную популярность среди женщин. Эта парфюмерная композиция сочетает в себе ноты ванили, лаванды и какао, создавая теплый и соблазнительный аромат.

Якими парфумами користуватися весною 2025 року
Духи Burberry Goddess. Фото из Instagram

Такой микс ароматов делает Goddess от Burberry привлекательным выбором для тех, кто ищет многогранный и эмоционально насыщенный аромат.

Вышеупомянутые ароматы отражают разнообразие и инновации парфюмерии 2025 года, предлагая потребителям широкий спектр выбора в соответствии с их предпочтениями.

Ранее мы писали, какие трендовые духи весны-2025 очаровывают с первого вздоха.

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