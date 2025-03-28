Духи, которые вы полюбите на годы — лучшие новинки для женщин

Духи. Фото: Freepik

С приходом весны что-то внутри меняется. Воздух теплеет, солнце светит иначе, деревья оживают — и появляется желание обновить себя. Легче всего это сделать с новым ароматом.

О новинках парфюмерии написало издание In Journal.

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В весенний период большинство брендов выпускают новые ароматы — и не просто так. Весна ассоциируется с цветами, фруктами и чем-то очень чистым и теплым. Если коротко, то весной хочется пахнуть свежестью, а не сладким пирогом, как зимой. Весенние ароматы часто имеют в себе нотки туберозы, розы, лилии, немного цитруса и легкого мускуса.

Новые духи, которые станут настоящей находкой на этот сезон

Valaya Exclusif от Parfums de Marly

Женственный, но с характером. Сначала чувствуется мандарин и бергамот, затем — мягкий миндаль и флердоранж, а дальше — нежные белые цветы и пудровые оттенки. Аромат словно шелковое платье на тело — ничего лишнего, все в точку.

Infusion de Rhubarbe от Prada

Этот аромат пахнет так, будто весна — это не просто время года, а состояние души. Нотки ревеня, горького апельсина и зеленого мандарина — будто просыпаешься в шесть утра, а на улице еще роса. В центре — роза, а в базе — легкий мускус и цитрусы.

Красивый флакон с духами. Фото: Freepik

Tuberose Gardenia от Aerin

Если хочется чего-то нежного и немного романтичного — этот вариант точно ваш. Гардения и тубероза создают атмосферу женственности, а ваниль в конце добавляет тепла. Идеально под мягкий кардиган или весеннее платье.

La Belle Flower Edition от Jean Paul Gaultier

Это аромат об утреннем саду после дождя. Абрикос в старте дарит сочность, магнолия и жасмин в сердце создают цветочное настроение, а ваниль в основе делает аромат теплым и уютным.

Духи на фоне тюльпанов. Фото: Freepik

For Her Intense от Narciso Rodriguez

Для тех, кто не любит типичную "цветочность", но хочет оставить после себя след. Персик и бергамот звучат свежо, мускус и белые цветы делают аромат глубоким и немного таинственным. Он точно не останется незамеченным.

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