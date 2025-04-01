Любимые ароматы Анжелины Джоли — классика навсегда

Анджелина Джоли. Фото: скриншот видео

Известная американская актриса Анджелина Джоли не из тех, кто выбирает банальные ароматы. Ее любимые духи — это нечто большее, чем просто приятный запах. Она выбирает истории, которые звучат на коже.

Новини.LIVE расскажет, какие же ароматы у актрисы являются фаворитами.

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Один из таких ароматов — 1969 Parfum de Revolte от французского бренда Histoires de Parfums. Это не просто духи, а настоящее проявление свободы и духа протеста. В этом аромате живет энергия бурного 1969 года, когда мир взорвался новыми идеями, музыкой, любовью и изменениями.

1969 Parfum de Revolte. Фото: make.up

Композиция открывается сочным персиком — будто укус лета. Затем на сцену выходят специи, кардамон, розы и белые цветы — пряно, ярко, с намеком на что-то сокровенное. Но главное — база. Именно она оставляет самое сильное впечатление: кофе, темный шоколад, древесина и мускус. Это аромат о свободе, жажде жизни и том самом рок-н-ролльном драйве, который не исчезает даже в тишине.

Эти духи не для каждого. Они как человек с характером: мятежные, смелые, незабываемые. Неудивительно, что именно их выбрала Джоли — женщина, которая всегда идет своим путем.

Bvlgari Black. Фото: make.up

Еще один ее ароматный фаворит — Bvlgari Black. Композиция, что пахнит как дымный вечер в большом городе: немножко кожи, немного ванили, и все это с нотками резины и чего-то индустриального. И

нтересно, что Bvlgari Black — унисекс. Он не имеет четко женской или мужской гендерной ноты, и именно это возможно так нравится Анджелине. Это аромат для человека, который не живет за рамками. Его носят те, кто любит оставить след — не только ароматный, но и эмоциональный.

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