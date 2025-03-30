Модниці обирають аромати 90-х у 2025 році — новий б'юті-тренд

Парфуми на фоні квітів. Фото: Freepik

У 90-х парфуми були зовсім іншими — яскравими, впізнаваними і такими, що надовго залишалися в пам’яті. Тоді аромати мали свій характер і викликали сильні емоції. Багато парфумів того часу стали справжніми легендами — насичені, стійкі, незвичайні. І цікаво, що зараз деякі з них знову повертаються в моду.

Новини.LIVE розповість про кілька справжніх легенд того часу, які знову стали хітами, але вже у наші дні.

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Calvin Klein CK One (1994)

Свого часу цей парфум зробив справжній прорив. Унісекс-аромат, який не ділив людей на "для нього" і "для неї" — це був ковток свіжого повітря. Легка суміш бергамоту, зеленого чаю, ананасу й мускусу дарує відчуття чистоти, свіжості та внутрішнього спокою. Сьогодні, коли тренд на гендерну свободу у всьому, включно з парфумами, знову набирає обертів — CK One знову в грі.

Флакон з парфумами і цитрусові. Фото: Freepik

Giorgio Armani Acqua di Gio (1996)

Цей аромат став символом легкості і природної елегантності. У ньому є морські ноти, жасмин, лайм і мускус — усе разом це нагадує про безтурботні літні дні біля моря. Acqua di Gio був надзвичайно популярний у 90-х, і сьогодні теж залишається одним із найулюбленіших серед тих, хто шукає свіжий, але водночас глибокий аромат.

Thierry Mugler Angel (1992)

А от цей парфум був справжньою бомбою. Angel першим відкрив еру солодких, гурманських ароматів. У ньому — карамель, шоколад, ваніль, пачулі, ягідні ноти. Це той випадок, коли аромат настільки характерний, що його впізнаєш із першого вдиху. Сьогодні такі насичені, "смачні" запахи знову на піку популярності — і Angel не збирається здавати позицій.

Гарний флакон парфумів. Фото: Freepik

Kenzo Jungle L'Éléphant (1996)

Якщо хочеться чогось справді яскравого і нестандартного — це саме той випадок. Jungle L'Éléphant — це аромат з характером. Гвоздика, манго, кардамон, ваніль і амбра створюють пряний, насичений, трохи дикий парфум, який запам’ятовується надовго. У часи, коли парфуми стають більш "стерильними", повернення таких яскравих композицій — справжня радість для тих, хто шукає щось особливе.

В цілому, мода на парфуми теж циклічна. Те, що колись було культовим, сьогодні знову звучить свіжо й актуально. І якщо у вас на полиці все ще стоїть флакон з 90-х — можливо, саме час дістати його.

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