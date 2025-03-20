Парфуми, перед якими не встоять чоловіки — так і ваблять

Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Дехто скаже, що парфуми — це просто дрібниця. Але ті, хто бодай раз відчував аромат, який зачаровує з перших нот, добре знають: запах може сказати про людину більше, ніж слова. Іноді саме він залишає слід у пам’яті, змушує озирнутись, викликає емоції. Саме тому жінки часто так довго обирають свій "той самий" аромат — не просто приємний, а особливий.

Новини.LIVE розповість про трендові аромати детальніше.

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Цього року серед модних запахів можна знайти як щось ніжне й квіткове, так і пряні композиції, які запам’ятовуються надовго. Якщо шукаєте парфум, який буде пасувати до вашого настрою, стилю і навіть характеру — ось кілька варіантів, які вже підкорили серця багатьох.

Ці трендові аромати 2025 року заслуговують на увагу

Delina La Rosée від Parfums de Marly

Ніжний, але з характером. Цей аромат — справжнє свято весняної жіночності. У ньому відчувається свіжа троянда, лічи й мускус. Дуже повітряний, легкий, ніби аромат ранку після дощу. Ідеально для тих, хто хоче пахнути витончено, але не занадто солодко.

Дівчина вдихає аромат. Фото: Freepik

Miss Dior Blooming Bouquet від Dior

Цей аромат — класика ніжності. Легка півонія, соковитий мандарин і крапля білого мускусу створюють ефект чистоти та свіжості. Ідеальний варіант для кожного дня, коли хочеться залишати по собі м’який, елегантний слід.

Pomegranate Noir від Jo Malone

Теплий, трохи пряний, але дуже вишуканий. Він неначе огортає легким деревним серпанком і залишається на шкірі дуже довго. Парфум для тих, хто хоче пахнути дорого, але не кричати про це на весь світ.

Byredo Inflorescence Eau de Parfum

Це справжня весна у флаконі. Жасмин, троянда, фрезія — усе ніжне, легке й квіткове. Ідеально для тих, хто хоче пахнути як свіже повітря після дощу.

Дівчина розпиляє на себе парфуми. Фото: Freepik

Квіткові аромати дарують ніжність і легкість, а свіжі — додають енергії. Пряні ж здатні захопити увагу й надовго залишитись у пам’яті. Вибір — це завжди про настрій. Просто обирайте те, що викликає посмішку ще до того, як ти нанесете аромат на шкіру.

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