Вишукані парфуми весни-2025 — небанальні аромати для особливих моментів

Вишукані парфуми на весну-2025 — оригінальні варіанти для жінок
Оновіть свій весняний настрій не лише новим одягом, а й ароматом. Цього сезону парфумерні бренди презентували справжні шедеври — легкі, яскраві, з нотами тепла та натхнення. Цитрусові акорди, квіткова ніжність і несподівані гурманські відтінки — кожен із цих ароматів створений, щоб підкреслити вашу індивідуальність.
Обирайте той, що відгукнеться саме вам — в "РБК-Україна" підготували добірку з п’яти найцікавіших новинок.
Новинки в парфумерії, на які варто звернути увагу
Energizer від Boadicea the Victorious
Це мов ковток весняної енергії. Лайм, апельсин, лимон і грейпфрут дарують відчуття свіжості й бадьорості, а зелені ноти разом із легким деревним шлейфом додають гармонії. Ідеальний варіант для тих, хто хоче звучати яскраво, але природно.
Silver Minerale Gleam Perfume
Аромат, що нагадує морське повітря після дощу. Тут металеві й акватичні ноти створюють ефект кришталевої чистоти, а цитрусовий акцент додає легкості. Він повітряний, свіжий і надзвичайно елегантний — для тих, хто цінує витонченість у кожній деталі.
Crab Apple Blossom від Clive Christian
Уявіть собі весняний сад, де цвіте яблуня, а навколо відчувається морський бриз. Цей аромат поєднує фруктову ніжність, легку м’ятність і освіжаючу прозорість. Звучить тонко, вишукано та дуже по-весняному.
Spiky Muse від Ex Nihilo
Це аромат-контраст. Солодка полуниця та троянда зустрічаються з пікантною фісташкою — звучить незвично, але дуже стильно. Ідеальний вибір для сміливих і яскравих особистостей, які не бояться експериментів.
Calda від L’Arc
Якщо хочете ягідну ніжність у сучасному виконанні — зверніть увагу на цей аромат. Шампанське, лічі, полуниця та чорна смородина створюють легку, романтичну атмосферу. Він елегантний, але ненав’язливий — ідеальний супутник весняного настрою.
Раніше ми писали про те, які парфуми, що носили ще наші мами й бабусі, можна купити і сьогодні.
Також ми повідомляли про парфуми, що відразу заворожують і актуальні роки.
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