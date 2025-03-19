Вишукані парфуми весни-2025 — небанальні аромати для особливих моментів

Гарний флакон з парфумами. Фото: Pixabay

Оновіть свій весняний настрій не лише новим одягом, а й ароматом. Цього сезону парфумерні бренди презентували справжні шедеври — легкі, яскраві, з нотами тепла та натхнення. Цитрусові акорди, квіткова ніжність і несподівані гурманські відтінки — кожен із цих ароматів створений, щоб підкреслити вашу індивідуальність.

Обирайте той, що відгукнеться саме вам — в "РБК-Україна" підготували добірку з п’яти найцікавіших новинок.

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Новинки в парфумерії, на які варто звернути увагу

Energizer від Boadicea the Victorious

Це мов ковток весняної енергії. Лайм, апельсин, лимон і грейпфрут дарують відчуття свіжості й бадьорості, а зелені ноти разом із легким деревним шлейфом додають гармонії. Ідеальний варіант для тих, хто хоче звучати яскраво, але природно.

Дівчина наносить парфуми на шкіру. Фото: Freepik

Silver Minerale Gleam Perfume

Аромат, що нагадує морське повітря після дощу. Тут металеві й акватичні ноти створюють ефект кришталевої чистоти, а цитрусовий акцент додає легкості. Він повітряний, свіжий і надзвичайно елегантний — для тих, хто цінує витонченість у кожній деталі.

Crab Apple Blossom від Clive Christian

Уявіть собі весняний сад, де цвіте яблуня, а навколо відчувається морський бриз. Цей аромат поєднує фруктову ніжність, легку м’ятність і освіжаючу прозорість. Звучить тонко, вишукано та дуже по-весняному.

Дівчина розпиляє парфуми на шию. Фото: Freepik

Spiky Muse від Ex Nihilo

Це аромат-контраст. Солодка полуниця та троянда зустрічаються з пікантною фісташкою — звучить незвично, але дуже стильно. Ідеальний вибір для сміливих і яскравих особистостей, які не бояться експериментів.

Calda від L’Arc

Якщо хочете ягідну ніжність у сучасному виконанні — зверніть увагу на цей аромат. Шампанське, лічі, полуниця та чорна смородина створюють легку, романтичну атмосферу. Він елегантний, але ненав’язливий — ідеальний супутник весняного настрою.

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