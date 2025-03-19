Изысканные духи весны-2025 — небанальные ароматы для особенных моментов

Изысканные духи на весну-2025 — оригинальные варианты для женщин
Обновите свое весеннее настроение не только новой одеждой, но и ароматом. В этом сезоне парфюмерные бренды представили настоящие шедевры — легкие, яркие, с нотами тепла и вдохновения. Цитрусовые аккорды, цветочная нежность и неожиданные гурманские оттенки — каждый из этих ароматов создан, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность.
Выбирайте тот, что отзовется именно вам — в "РБК-Украина" подготовили подборку из пяти самых интересных новинок.
Новинки в парфюмерии, на которые стоит обратить внимание
Energizer от Boadicea the Victorious
Это словно глоток весенней энергии. Лайм, апельсин, лимон и грейпфрут дарят ощущение свежести и бодрости, а зеленые ноты вместе с легким древесным шлейфом добавляют гармонии. Идеальный вариант для тех, кто хочет звучать ярко, но естественно.
Silver Minerale Gleam Perfume
Аромат, напоминающий морской воздух после дождя. Здесь металлические и акватические ноты создают эффект кристальной чистоты, а цитрусовый акцент добавляет легкости. Он воздушный, свежий и чрезвычайно элегантный — для тех, кто ценит утонченность в каждой детали.
Crab Apple Blossom от Clive Christian
Представьте себе весенний сад, где цветет яблоня, а вокруг ощущается морской бриз. Этот аромат сочетает фруктовую нежность, легкую мятность и освежающую прозрачность. Звучит тонко, изысканно и очень по-весеннему.
Spiky Muse от Ex Nihilo
Это аромат-контраст. Сладкая клубника и роза встречаются с пикантной фисташкой — звучит необычно, но очень стильно. Идеальный выбор для смелых и ярких личностей, которые не боятся экспериментов.
Calda от L'Arc
Если хотите ягодную нежность в современном исполнении — обратите внимание на этот аромат. Шампанское, личи, клубника и черная смородина создают легкую, романтичную атмосферу. Он элегантный, но ненавязчивый — идеальный спутник весеннего настроения.
Ранее мы писали о том, какие духи, которые носили еще наши мамы и бабушки, можно купить и сегодня.
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