Духи, перед которыми не устоят мужчины — так и манят

Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik

Некоторые скажут, что духи — это просто мелочь. Но те, кто хоть раз чувствовал аромат, который завораживает с первых нот, хорошо знают: запах может сказать о человеке больше, чем слова. Иногда именно он оставляет след в памяти, заставляет оглянуться, вызывает эмоции. Именно поэтому женщины часто так долго выбирают свой "тот самый" аромат — не просто приятный, а особенный.

Новини.LIVE расскажет о трендовых ароматах подробнее.

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В этом году среди модных запахов можно найти как что-то нежное и цветочное, так и пряные композиции, которые запоминаются надолго. Если ищете парфюм, который будет подходить к вашему настроению, стилю и даже характеру — вот несколько вариантов, которые уже покорили сердца многих.

Эти трендовые ароматы 2025 года заслуживают внимания

Delina La Rosée от Parfums de Marly

Нежный, но с характером. Этот аромат — настоящий праздник весенней женственности. В нем чувствуется свежая роза, личи и мускус. Очень воздушный, легкий, будто аромат утра после дождя. Идеально для тех, кто хочет пахнуть утонченно, но не слишком сладко.

Девушка вдыхает аромат. Фото: Freepik

Miss Dior Blooming Bouquet от Dior

Этот аромат — классика нежности. Легкий пион, сочный мандарин и капля белого мускуса создают эффект чистоты и свежести. Идеальный вариант для каждого дня, когда хочется оставлять после себя мягкий, элегантный след.

Pomegranate Noir от Jo Malone

Теплый, немного пряный, но очень изысканный. Он как будто окутывает легкой древесной дымкой и остается на коже очень долго. Парфюм для тех, кто хочет пахнуть дорого, но не кричать об этом на весь мир.

Byredo Inflorescence Eau de Parfum

Это настоящая весна во флаконе. Жасмин, роза, фрезия — все нежное, легкое и цветочное. Идеально для тех, кто хочет пахнуть как свежий воздух после дождя.

Девушка распыляет на себя духи. Фото: Freepik

Цветочные ароматы дарят нежность и легкость, а свежие — придают энергии. Пряные же способны захватить внимание и надолго остаться в памяти. Выбор — это всегда о настроении. Просто выбирайте то, что вызывает улыбку еще до того, как вы нанесете аромат на кожу.

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