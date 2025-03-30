Модницы выбирают ароматы 90-х в 2025 году — новый бьюти-тренд

Духи на фоне цветов. Фото: Freepik

В 90-х духи были совсем другими — яркими, узнаваемыми, надолго остающимися в памяти. Тогда ароматы имели свой характер и вызывали сильные эмоции. Многие парфюмы того времени стали настоящими легендами — насыщенные, стойкие, необычные. И интересно, что сейчас некоторые из них снова возвращаются в моду.

Новини.LIVE расскажет о нескольких настоящих легендах того времени, которые снова стали хитами — но уже в наши дни.

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Calvin Klein CK One (1994)

В свое время этот парфюм совершил настоящий прорыв. Унисекс-аромат, который не делил людей на "для него" и "для нее" — это был глоток свежего воздуха. Легкая смесь бергамота, зеленого чая, ананаса и мускуса дарит ощущение чистоты, свежести и внутреннего спокойствия. Сегодня, когда тренд на гендерную свободу во всем, включая духи, снова набирает обороты — CK One снова в игре.

Флакон с духами и цитрусовые. Фото: Freepik

Giorgio Armani Acqua di Gio (1996)

Этот аромат стал символом легкости и естественной элегантности. В нем есть морские ноты, жасмин, лайм и мускус — все вместе это напоминает о беззаботных летних днях у моря. Acqua di Gio был чрезвычайно популярен в 90-х, и сегодня тоже остается одним из самых любимых среди тех, кто ищет свежий, но в то же время глубокий аромат.

Thierry Mugler Angel (1992)

А вот этот парфюм был настоящей бомбой. Angel первым открыл эру сладких, гурманских ароматов. В нем — карамель, шоколад, ваниль, пачули, ягодные ноты. Это тот случай, когда аромат настолько характерен, что его узнаешь с первого вдоха. Сегодня такие насыщенные, "вкусные" запахи снова на пике популярности — и Angel не собирается сдавать позиций.

Красивый флакон духов. Фото: Freepik

Kenzo Jungle L'Éléphant (1996)

Если хочется чего-то действительно яркого и нестандартного — это именно тот случай. Jungle L'Éléphant — это аромат с характером. Гвоздика, манго, кардамон, ваниль и амбра создают пряный, насыщенный, немного дикий парфюм, который запоминается надолго. Во времена, когда духи становятся более "стерильными", возвращение таких ярких композиций — настоящая радость для тех, кто ищет что-то особенное.

В целом, мода на духи тоже циклична. То, что когда-то было культовым, сегодня снова звучит свежо и актуально. И если у вас на полке все еще стоит флакон из 90-х — возможно, самое время достать его.

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