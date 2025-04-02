Парфуми, які помічають навіть незнайомці — універсальні аромати

Парфуми. Фото: Pixabay

Коли хочеться бути оригінальною — не соромтеся вибирати парфуми, які скажуть усе замість вас. Саме ті, які неможливо забути, бо вони не сховаються у натовпі. Вони живі, яскраві, з характером. І кожен — наче прикраса, тільки невидима.

Підбірку з таких парфумів зробило видання Cosmopolitan.

Читайте також:

Парфуми, що залишать по собі слід в серцях кожної

Giorgio Armani — My Way

Це як ягідний коктейль у білосніжному саду. Спочатку трішки суниці з малиною, потім вриваються пелюстки туберози, жасмину й флердоранжу. І все це — на ніжній деревно-ванільній подушці. Парфуми звучать чисто й сонячно. А ще флакон просто розкіш: важкий, з "дорогою" кришкою, яку хочеться класти на поличку як декор.

Гарний флакон парфумів. Фото: Freepik

Kilian — Good Girl Gone Bad

Аромат для тих, хто любить бути загадкою. Починається з соковитого персика і трохи цитрусу, а далі розкривається справжнє чарівництво: тубероза, жасмин, троянда. Все це на фоні пряно-димного деревного звучання. Такий собі вечірній шлейф із натяком на щось "заборонене".

Marc-Antoine Barrois — Tilia

Тут аромат літа — той момент, коли йдеш лісом, і повітря пахне липами, квітами й теплою землею. Все звучить дуже природно, нічого зайвого. Свіжо, медово, трохи сонячно. Ідеальний для тих днів, коли хочеться бути "собою, тільки трішки щасливішою".

Парфуми з прозорим флаконом. Фото: Freepik

Franck Boclet — Vanille

Це точно не "солодка нудота". Це ваніль у зовсім іншому стилі — у компанії лайма, грейпфрута і кардамону. Схоже на запах щойно спеченого цитрусового тарту з теплим присмаком спецій. Дуже затишний, але з характером.

Nishane — Tuberoza

Цей аромат не проситься бути обраним — він сам обирає. Густий, біло-квітковий, зі справжнім "вау"-ефектом. Тут тубероза, іланг-іланг, апельсин, календула — все разом створює хвилю, яка накриває і довго тримається. Пахне дорого, впевнено і дуже чуттєво.

Раніше ми писали про те, які аромати обожнює відома акторка Анджеліна Джолі.

Також ми повідомляли про тріумфальне повернення деяких парфумів з 90-х.