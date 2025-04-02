Духи, которые замечают даже незнакомцы — универсальные ароматы

Духи. Фото: Pixabay

Когда хочется быть оригинальной — не стесняйтесь выбирать духи, которые скажут все вместо вас. Именно те, которые невозможно забыть, потому что они не спрячутся в толпе. Они живые, яркие, с характером. И каждый — как украшение, только невидимое.

Подборку из таких духов сделало издание Cosmopolitan.

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Giorgio Armani — My Way

Это как ягодный коктейль в белоснежном саду. Сначала немного земляники с малиной, потом врываются лепестки туберозы, жасмина и флердоранжа. И все это — на нежной древесно-ванильной подушке. Духи звучат чисто и солнечно. А еще флакон просто роскошь: тяжелый, с "дорогой" крышкой, которую хочется класть на полочку в качестве декора.

Красивый флакон духов. Фото: Freepik

Kilian — Good Girl Gone Bad

Аромат для тех, кто любит быть загадкой. Начинается с сочного персика и немного цитруса, а дальше раскрывается настоящее волшебство: тубероза, жасмин, роза. Все это на фоне пряно-дымного древесного звучания. Такой себе вечерний шлейф с намеком на что-то "запретное".

Marc-Antoine Barrois — Tilia

Здесь аромат лета — тот момент, когда идешь по лесу, и воздух пахнет липами, цветами и теплой землей. Все звучит очень естественно, ничего лишнего. Свежо, медово, немного солнечно. Идеален для тех дней, когда хочется быть "собой, только чуточку счастливее".

Духи с прозрачным флаконом. Фото: Freepik

Franck Boclet — Vanille

Это точно не "сладкая тошнота". Это ваниль в совершенно другом стиле — в компании лайма, грейпфрута и кардамона. Похоже на запах только что испеченного цитрусового тарта с теплым привкусом специй. Очень уютный, но с характером.

Nishane — Tuberoza

Этот аромат не просится быть избранным — он сам выбирает. Густой, бело-цветочный, с настоящим "вау"-эффектом. Здесь тубероза, иланг-иланг, апельсин, календула — все вместе создает волну, которая накрывает и долго держится. Пахнет дорого, уверенно и очень чувственно.

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