Как выбрать духи для волос - советы и топ ароматов - как выбрать парфюм для волос

Девушка наносит духи на волосы. Фото: Freepik

Эти маленькие флакончики с ароматом не просто красивые баночки на полке. Это способ сделать волосы еще более привлекательными, добавить им мягкости, блеска и, конечно же, невероятного запаха, который будет держаться дольше, чем обычные духи на коже. Потому что именно волосы лучше сохраняют аромат, и вы будете пахнуть свежестью еще долго после выхода из дома.

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Держите флакончик на расстоянии 20-30 см и распыляйте по всей длине волос. При этом стоит избегать корней — так волосы не будут выглядеть тяжелыми. Еще более простой способ — распылить средство на щетку, а затем расчесаться. Для более стойкого результата можно использовать вместе с парфюмом для тела из той же линейки (или похожим по нотам).

Девушка держит в руках флакон средства для волос. Фото: Freepik

Духи для волос, которые точно не подведут

Maison Margiela Replica Bubble Bath Hair Mist — свежий, мыльный аромат с нотками бергамота, лаванды и немного сладкого мускуса. Ощущение, будто только что из ванны.

— свежий, мыльный аромат с нотками бергамота, лаванды и немного сладкого мускуса. Ощущение, будто только что из ванны. Sol de Janeiro Cheirosa 62 Hair & Body Mist — сладкий, солнечный, тропический микс с нотами фисташки, карамели и ванили. Создает настоящее пляжное настроение.

— сладкий, солнечный, тропический микс с нотами фисташки, карамели и ванили. Создает настоящее пляжное настроение. Flora by Gucci Gorgeous Gardenia Hair Mist — женственный и романтичный аромат с белыми цветами и легкой фруктовой свежестью.

— женственный и романтичный аромат с белыми цветами и легкой фруктовой свежестью. Diptyque Eau Rose Hair Mist — утонченный розовый букет для тех, кто любит ароматы с характером.

Отметим также, что духи для волос часто содержат специальные ингредиенты, которые не сушат волосы, а наоборот — увлажняют и защищают.

Девушка наносит спрей на волосы. фото: Freepik

По сравнению с обычными духами, эти не содержат спирта или имеют его очень мало, так что ваши локоны не пострадают. А еще это просто приятная деталь, которая поднимает настроение. Один пшик и вы уже чувствуете себя немного особенной.

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