Як за допомогою стрижки сховати сивину — нові стильні ідеї

Жінка із сивим волоссям. Фото: Freepik

З віком наше волосся, як і шкіра, змінюється: з’являється сивина, об’єм зникає, пасма мають тонший вигляд. Але правильна стрижка — це майже магія. Вона здатна прибрати кілька років, підкреслити риси обличчя та дати волоссю нове життя. Особливо, якщо обрати ту, яка не просто модна, а ще й маскує сивину.

Новини.LIVE розповість про три перевірені варіанти, які стилісти радять для свіжого, сучасного і трохи молодшого вигляду.

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Об’ємний шар з відкритою лінією шиї

Ця стрижка — справжня знахідка для тих, хто хоче виглядати молодше без радикальних змін. Її головна фішка — помітний об’єм у зоні потилиці, м’які контури і трохи відкритої шиї, що автоматично робить образ витонченішим.

Сивину така форма ховає дуже вдало: пасма різної довжини міксуються так, що сиві волосини просто губляться у загальній текстурі. До того ж ця стрижка має легкий вигляд, а піднятий потиличний об’єм додає росту і робить обличчя стрункішим.

Коротка стрижка. Фото з Instagram

Ідеальний варіант для тих, хто хоче елегантний образ, який не потребує щоденного укладання.

Каскад із косим чубчиком

Якщо хочеться зберегти довжину, але водночас зробити волосся "живим" — це ідеальний варіант. Каскад гарно підходить жінкам із круглим чи квадратним обличчям: подовжені пасма навколо лиця візуально його витягують.

А ще ця стрижка приховує сивину дуже делікатно за рахунок багаторівневих пасом, які створюють ефект легкого мелірування. Косий чубчик додає шарму, змінює акцент і гармонізує обличчя.

Каскад. Фото з Instagram

Піксі з подовженими пасмами

Це варіант для сміливих, хто не боїться змін. Піксі одразу додає образу характеру: злегка грайливого, але при цьому елегантного. Подовжені пасма біля обличчя й на верхівці маскують сивину, а ще витягують овал і роблять риси м’якшими.

Не треба витрачати купу часу на укладку — висушити, трохи збити руками і вже маєте стильну зачіску з об’ємом. Ця стрижка "освіжає" обличчя і додає енергії навіть тоді, коли її бракує.

Піксі. Фото з Instagram

Як ми бачимо, правильно обрана стрижка — це спосіб мати молодший вигляд без жодної косметології. І найкраще те, що ці зачіски працюють не лише на камері, а й у повсякденному житті: легко доглядати, швидко укладати і завжди маєш доглянутий вигляд.

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