Как с помощью стрижки скрыть седину — новые стильные идеи

Женщина с седыми волосами. Фото: Freepik

С возрастом наши волосы, как и кожа, меняются: появляется седина, объем исчезает, пряди выглядят тоньше. Но правильная стрижка — это почти магия. Она способна убрать несколько лет, подчеркнуть черты лица и дать волосам новую жизнь. Особенно, если выбрать ту, которая не просто модная, а еще и маскирует седину.

Новини.LIVE расскажет о трех проверенных вариантах, которые стилисты советуют для свежего, современного и немного более молодого вида.

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Объемный слой с открытой линией шеи

Эта стрижка — настоящая находка для тех, кто хочет выглядеть моложе без радикальных изменений. Ее главная фишка — заметный объем в зоне затылка, мягкие контуры и немного открытая шея, что автоматически делает образ более утонченным.

Седину такая форма прячет очень удачно: пряди разной длины миксуются так, что седые волосы просто теряются в общей текстуре. К тому же эта стрижка выглядит легкой, а приподнятый затылочный объем добавляет роста и делает лицо стройнее.

Короткая стрижка. Фото из Instagram

Идеальный вариант для тех, кто хочет элегантный образ, не требующий ежедневной укладки.

Каскад с косой челкой

Если хочется сохранить длину, но при этом сделать волосы "живыми" — это идеальный вариант. Каскад хорошо подходит женщинам с круглым или квадратным лицом: удлиненные пряди вокруг лица визуально его вытягивают.

А еще эта стрижка скрывает седину очень деликатно за счет многоуровневых прядей, которые создают эффект легкого мелирования. Косая челка добавляет шарма, меняет акцент и гармонизирует лицо.

Каскад. Фото из Instagram

Пикси с удлиненными прядями

Это вариант для смелых, кто не боится перемен. Пикси сразу добавляет образу характера: слегка игривого, но при этом элегантного. Удлиненные пряди у лица и на макушке маскируют седину, а еще вытягивают овал и делают черты более мягкими.

Не надо тратить кучу времени на укладку — высушить, немного взбить руками и уже есть стильная прическа с объемом. Эта стрижка "освежает" лицо и добавляет энергии даже тогда, когда ее не хватает.

Пикси. Фото из Instagram

Как мы видим, правильно выбранная стрижка — это способ выглядеть моложе без всякой косметологии. И лучше всего то, что эти прически работают не только на камере, но и в повседневной жизни: легко ухаживать, быстро укладывать и всегда выглядишь ухоженно.

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