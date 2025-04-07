Модна стрижка, але пасує не всім — чи підійде саме вам

Майстер із зачісок. Фото: Freepik

Є зачіски, які зникають так само швидко, як і з’являються. А є такі, що лишаються актуальними роками. Стрижка боб саме з цієї категорії. Цього сезону на перший план виходить її сучасна версія — овальний боб. Це мікс класики, легкості та природної жіночності.

Новини.LIVE розповість, у чому його особливість.

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Ця стрижка не має різких кутів, її силует повторює природні контури голови — саме тому вона має ніжний й елегантний вигляд. Овальний боб пасує багатьом. Його можна адаптувати під різну довжину волосся та форму обличчя.

Овальний боб. Фото з Instagram

Бажаєте коротше — отримаєте чіткий, акуратний варіант до підборіддя. Хочете зберегти довжину — стиліст легко підбере відповідну форму. До того ж можна додати більше текстури або навпаки залишити гладкі лінії, залежно від вашого стилю.

До речі, саме шляхом природного обрису овальний боб має невимушений вигляд та не потребує складної укладки. Складається враження, ніби ви просто прокинулися з ідеальною зачіскою.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Проте варто врахувати одне "але". Якщо у вас дуже кучеряве або жорстке неслухняне волосся, овальний боб може бути не найзручнішим варіантом. Він потребує певної стилізації, тож якщо не готові регулярно укладати волосся — можливо, варто розглянути інші варіанти. Також стрижка не завжди вдалий має вигляд на дуже тонкому волоссі без об'єму — вона може втратити свою форму та ефект.

У всіх інших випадках це універсальне рішення, яке не виходить з моди. Овальний боб легко поєднується з будь-яким стилем — від романтичного до мінімалістичного. Стильно, елегантно і водночас просто.

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