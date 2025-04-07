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Хит сезона или провал — все о самой модной стрижке 2025 года

7 апреля 2025 16:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Эта стрижка подходит не всем — узнайте, подойдет ли именно вам
Мастер по прическам. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Есть прически, которые исчезают так же быстро, как и появляются. А есть такие, которые остаются актуальными годами. Стрижка боб как раз из этой категории. В этом сезоне на первый план выходит ее современная версия — овальный боб. Это микс классики, легкости и естественной женственности.

Новини.LIVE расскажет, в чем его особенность.

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Эта стрижка не имеет резких углов, ее силуэт повторяет естественные контуры головы — именно поэтому она выглядит нежно и элегантно. Овальный боб подходит многим. Его можно адаптировать под разную длину волос и форму лица.

Універсальна стрижка, але все одно є виключення
Овальный боб. Фото из Instagram

Хотите короче — получите четкий, аккуратный вариант до подбородка. Хотите сохранить длину — стилист легко подберет подходящую форму. К тому же можно добавить больше текстуры или наоборот оставить гладкие линии, в зависимости от вашего стиля.

Кстати, именно за счет естественного очертания овальный боб выглядит непринужденно и не требует сложной укладки. Создается впечатление, будто вы просто проснулись с идеальной прической.

Стрижка, що не вимагає багато часу на укладку
Стильная стрижка. Фото из Instagram

Однако стоит учесть одно "но". Если у вас очень вьющиеся или жесткие непослушные волосы, овальный боб может быть не самым удобным вариантом. Он требует определенной стилизации, так что если не готовы регулярно укладывать волосы — возможно, стоит рассмотреть другие варианты. Также стрижка не всегда удачно смотрится на очень тонких волосах без объема — она может потерять свою форму и эффект.

Во всех остальных случаях это универсальное решение, которое не выходит из моды. Овальный боб легко сочетается с любым стилем — от романтического до минималистичного. Стильно, элегантно и в то же время просто.

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