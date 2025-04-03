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Модні ідеї стрижок на весну 2025 — пасуватимуть кожній

3 квітня 2025 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Найстильніші стрижки весни-2025 — тренди, які варто знати
Жінці роблять зачіску. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Весна час змін, коли хочеться щось оновити у своєму житті. Найчастіше це починається з зачіски. Якщо рука сама тягнеться до перукарні, значить, настав ідеальний момент.

Новини.LIVE розповість, які стрижки у тренді цієї весни.

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Французька стрижка бритвою

Наче щойно з паризької вулиці — легка, не надто акуратна, з текстурою і характером. Волосся зістригається не ножицями, а бритвою, що дає ефект "живої" недбалості. Усе це про стиль без зусиль і природну красу, яка зараз у моді.

Зараз модно стрижки робити бритвою
Стильна стрижка. Фото з Instagram

Боб-каре

Здавалося б, класика, але кожного разу звучить по-новому. Цієї весни актуальна версія з подовженими пасмами спереду і будь-яким чубчикам — довгим, коротким, рваним чи рівним. Стрижка проста в догляді й підходить майже всім.

Боб-каре надовго зафіксувалось в трендах
Боб-каре. Фото з Instagram

Прямий чубчик

Прямий чубчик та рівні пасма, що доходять до підборіддя, — стиль, який прийшов з Японії. Це не просто зачіска, а образ із настроєм: елегантність, стриманість і трохи таємниці. Решта волосся залишається довгим і має дуже жіночний вигляд.

Прямий чубчик пприйшов в тренди з Японії
Прямий чубчик. Фото з Instagram

Чубчик з 2000-х

Суперкороткий, асиметричний чубчик у стилі початку 2000-х. Тренд народився в соцмережах і швидко вийшов за межі субкультур. Ідеально для тих, хто хоче мати зухвалий і незвичний вигляд.

Суперкороткий чубчик повертається в тренди
Короткий чубчик. Фото з Instagram

Піксі

Коротко, стильно і дуже зручно. Боки та потилиця підстрижені коротко, а зверху — об’єм і легкість. Довший чубчик додає варіантів для укладки. Ця стрижка підходить тим, хто любить активність і не хоче витрачати час на зачіску.

Стрижка, що обговорюють усі
Піксі. Фото з Instagram

Яскраві кольори

Фіолетовий, рожевий, небесно-блакитний в тренді. Якщо мрієте про щось нестандартне, цей сезон для вас. Водночас не втрачає актуальності натуральність. Медовий блонд, світло-русий, пісочний або шоколадний — такі кольори мають природний вигляд й не потребують частого оновлення.

Раніше ми писали про те, яка стрижка здатна замінити контуринг на постійній основі.

Також ми повідомляли про наймоднішу стрижку 2025 року, яка вже активно підкорює соцмережі.

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