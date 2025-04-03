Найстильніші стрижки весни-2025 — тренди, які варто знати

Модні ідеї стрижок на весну 2025 — пасуватимуть кожній
Весна час змін, коли хочеться щось оновити у своєму житті. Найчастіше це починається з зачіски. Якщо рука сама тягнеться до перукарні, значить, настав ідеальний момент.
Новини.LIVE розповість, які стрижки у тренді цієї весни.
Трендові стрижки, що в топі будуть не один рік
Французька стрижка бритвою
Наче щойно з паризької вулиці — легка, не надто акуратна, з текстурою і характером. Волосся зістригається не ножицями, а бритвою, що дає ефект "живої" недбалості. Усе це про стиль без зусиль і природну красу, яка зараз у моді.
Боб-каре
Здавалося б, класика, але кожного разу звучить по-новому. Цієї весни актуальна версія з подовженими пасмами спереду і будь-яким чубчикам — довгим, коротким, рваним чи рівним. Стрижка проста в догляді й підходить майже всім.
Прямий чубчик
Прямий чубчик та рівні пасма, що доходять до підборіддя, — стиль, який прийшов з Японії. Це не просто зачіска, а образ із настроєм: елегантність, стриманість і трохи таємниці. Решта волосся залишається довгим і має дуже жіночний вигляд.
Чубчик з 2000-х
Суперкороткий, асиметричний чубчик у стилі початку 2000-х. Тренд народився в соцмережах і швидко вийшов за межі субкультур. Ідеально для тих, хто хоче мати зухвалий і незвичний вигляд.
Піксі
Коротко, стильно і дуже зручно. Боки та потилиця підстрижені коротко, а зверху — об’єм і легкість. Довший чубчик додає варіантів для укладки. Ця стрижка підходить тим, хто любить активність і не хоче витрачати час на зачіску.
Яскраві кольори
Фіолетовий, рожевий, небесно-блакитний в тренді. Якщо мрієте про щось нестандартне, цей сезон для вас. Водночас не втрачає актуальності натуральність. Медовий блонд, світло-русий, пісочний або шоколадний — такі кольори мають природний вигляд й не потребують частого оновлення.
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