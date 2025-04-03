Самые стильные стрижки весны-2025 - тренды, которые стоит знать

Женщине делают прическу. Фото: Freepik

Весна время перемен, когда хочется что-то обновить в своей жизни. Чаще всего это начинается с прически. Если рука сама тянется в парикмахерскую, значит, настал идеальный момент.

Новини.LIVE расскажет, какие стрижки в тренде этой весной.

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Французская стрижка бритвой

Как будто только что с парижской улицы — легкая, не слишком аккуратная, с текстурой и характером. Волосы состригаются не ножницами, а бритвой, что дает эффект "живой" небрежности. Все это о стиле без усилий и естественной красоте, которая сейчас в моде.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

Боб-каре

Казалось бы, классика, но каждый раз звучит по-новому. Этой весной актуальна версия с удлиненными прядями спереди и любыми челками — длинными, короткими, рваными или ровными. Стрижка проста в уходе и подходит почти всем.

Боб-каре. Фото из Instagram

Прямая челка

Прямая челка и ровные пряди, доходящие до подбородка, — стиль, который пришел из Японии. Это не просто прическа, а образ с настроением: элегантность, сдержанность и немного тайны. Остальные волосы остаются длинными и выглядят очень женственно.

Прямая челка. Фото из Instagram

Челка из 2000-х

Суперкороткая, асимметричная челка в стиле начала 2000-х. Тренд родился в соцсетях и быстро вышел за пределы субкультур. Идеально для тех, кто хочет выглядеть дерзко и необычно.

Короткая челка. Фото из Instagram

Пикси

Коротко, стильно и очень удобно. Бока и затылок подстрижены коротко, а сверху — объем и легкость. Более длинная челка добавляет вариантов для укладки. Эта стрижка подходит тем, кто любит активность и не хочет тратить время на прическу.

Пикси. Фото из Instagram

Яркие цвета

Фиолетовый, розовый, небесно-голубой в тренде. Если мечтаете о чем-то нестандартном, этот сезон для вас. При этом не теряет актуальности натуральность. Медовый блонд, светло-русый, песочный или шоколадный — такие цвета выглядят естественно и не требуют частого обновления.

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