Стрижка, що зробить вас найбажанішою жінкою цього року — тренд сезону

Жінка зістригає волосся. Фото: Freepik

Цієї весни в моду повертається дещо дуже зухвале й водночас надзвичайно жіночне — коротке, скуйовджене волосся у стилі Крісті Тарлінгтон, супермоделі 1990-х. Саме така зачіска стане однією з головних б'юті-тенденцій 2025 року.

Про це пише Vogue.

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Цей образ уперше з’явився на показах весна-літо 1991 року. У той час усі робили ставку на середню довжину, але Крісті вирішила інакше — обрала коротке, злегка хвилясте волосся з ефектом легкої недбалості. Цю стрижку одразу назвали The Christy Cut. І не дарма — вона мала впевнений, свіжий й дуже звабливий вигляд.

Сьогодні цей стиль знову набирає популярності. У 2023 році модель Тейлор Гілл зважилась на подібну зачіску й зізналася: "Змінилася тільки довжина, але я ніби стала більше собою". І це ключова думка: The Christy Cut — не просто стрижка, а прояв характеру.

Ця зачіска пасує тим, хто хоче мати яскравий вигляд, але не витрачати багато часу на укладку. Вона ідеальна, якщо ви готові до чогось нового, свіжого й по-справжньому стильного.

Стильна стрижка. Фото: Instagram.com/yesly

Ось кілька варіантів, які можна показати своєму майстру:

короткий боб із м’якими завитками;

кудлата багатошарова стрижка, що створює об’єм;

варіант із чубчиком або без — залежно від форми обличчя;

максимально природна текстура з легкою хвилею.

Кучеряве волосся. Фото: Instagram.com/mathilda.gvarliani

Це саме той випадок, коли модна стрижка підкреслює не просто зовнішність, а ваш внутрішній настрій. Якщо давно хотіли змін — це ідеальний час ризикнути.

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