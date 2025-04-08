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Найзвабливіша стрижка 2025 року — спробуєте і не пошкодуєте

8 квітня 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стрижка, що зробить вас найбажанішою жінкою цього року — тренд сезону
Жінка зістригає волосся. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цієї весни в моду повертається дещо дуже зухвале й водночас надзвичайно жіночне — коротке, скуйовджене волосся у стилі Крісті Тарлінгтон, супермоделі 1990-х. Саме така зачіска стане однією з головних б'юті-тенденцій 2025 року.

Про це пише Vogue.

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Чому ця зачіска викликала фурор

Цей образ уперше з’явився на показах весна-літо 1991 року. У той час усі робили ставку на середню довжину, але Крісті вирішила інакше — обрала коротке, злегка хвилясте волосся з ефектом легкої недбалості. Цю стрижку одразу назвали The Christy Cut. І не дарма — вона мала впевнений, свіжий й дуже звабливий вигляд.

Сьогодні цей стиль знову набирає популярності. У 2023 році модель Тейлор Гілл зважилась на подібну зачіску й зізналася: "Змінилася тільки довжина, але я ніби стала більше собою". І це ключова думка: The Christy Cut — не просто стрижка, а прояв характеру.

Ця зачіска пасує тим, хто хоче мати яскравий вигляд, але не витрачати багато часу на укладку. Вона ідеальна, якщо ви готові до чогось нового, свіжого й по-справжньому стильного.

Cтрижка, що не залишить вас без уваги
Стильна стрижка. Фото: Instagram.com/yesly

Ось кілька варіантів, які можна показати своєму майстру:

  • короткий боб із м’якими завитками;
  • кудлата багатошарова стрижка, що створює об’єм;
  • варіант із чубчиком або без — залежно від форми обличчя;
  • максимально природна текстура з легкою хвилею.
На кучерявому волоссі ця стрижка має вдалий вигляд
Кучеряве волосся. Фото: Instagram.com/mathilda.gvarliani

Це саме той випадок, коли модна стрижка підкреслює не просто зовнішність, а ваш внутрішній настрій. Якщо давно хотіли змін — це ідеальний час ризикнути.

Раніше ми писали про те, яка стрижка набуває популярності в соцмережах.

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