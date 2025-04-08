Стрижка, что сделает вас самой желанной женщиной этого года — тренд сезона

Женщина состригает волосы. Фото: Freepik

Этой весной в моду возвращается нечто очень дерзкое и одновременно чрезвычайно женственное — короткие, взъерошенные волосы в стиле Кристи Тарлингтон, супермодели 1990-х. Именно такая прическа станет одной из главных бьюти-тенденций 2025 года.

Об этом пишет Vogue.

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Этот образ впервые появился на показах весна-лето 1991 года. В то время все делали ставку на среднюю длину, но Кристи решила иначе — выбрала короткие, слегка волнистые волосы с эффектом легкой небрежности. Эту стрижку сразу назвали The Christy Cut. И не зря — она выглядела уверенно, свежо и очень соблазнительно.

Сегодня этот стиль снова набирает популярность. В 2023 году модель Тейлор Хилл решилась на подобную прическу и призналась: "Изменилась только длина, но я как будто стала больше собой". И это ключевая мысль: The Christy Cut — не просто стрижка, а проявление характера.

Эта прическа подходит тем, кто хочет выглядеть ярко, но не тратить много времени на укладку. Она идеальна, если вы готовы к чему-то новому, свежему и по-настоящему стильному.

Стильная стрижка. Фото: Instagram.com/yesly

Вот несколько вариантов, которые можно показать своему мастеру:

короткий боб с мягкими завитками;

лохматая многослойная стрижка, создающая объем;

вариант с челкой или без — в зависимости от формы лица;

максимально естественная текстура с легкой волной.

Вьющиеся волосы. Фото: Instagram.com/mathilda.gvarliani

Это именно тот случай, когда модная стрижка подчеркивает не просто внешность, а ваш внутренний настрой. Если давно хотели перемен — это идеальное время рискнуть.

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