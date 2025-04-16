Незвичайна стрижка, що підкорила моду 2025 — її носять зірки

Дівчина зі стильною стрижкою. Фото: Freepik

У 2025 році з'явився незвичайний тренд серед зачісок — стрижка "медуза". Це не просто мода, це вже майже витвір мистецтва. Вона ніби мікс з двох різних стилів: спереду — короткий боб, а ззаду — довгі пасма, як щупальця. Саме через такий ефект зачіска і отримала свою назву.

Новини.LIVE розповість про цю стрижку детальніше.

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Такий варіант вибирають ті, хто не боїться виділятися. Вона вже з’являлась на головах зірок — Біллі Айліш, Леді Гаги, Майлі Сайрус. І якщо одна обрала яскравий чорний і мікрочубчик, то інша — природність і легкість. Але всіх їх об'єднує одне — бажання мати особливий вигляд.

Чому "медуза" так популярна

Її складно не помітити. Це не просто стрижка, а цілий образ.

Вона підходить для різної довжини волосся та типів: і прямого, і хвилястого.

Можна гратися з кольором — від натурального до фантастично рожевого чи фіолетового.

Стрижка "медуза". Фото з Instagram

Але ця зачіска не з тих, що "помив голову й побіг". Щоб вона виглядала класно, потрібно:

часто її підстригати, щоб форма залишалась чіткою;

мати під рукою стайлінгові засоби — особливо спреї з сіллю, щоб надати волоссю об'єму;

витрачати трохи більше часу на укладання, ніж звичайно.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Кому підходить "медуза"

Тим, хто готовий до змін. Тим, хто любить експериментувати і не боїться креативу. Вона не для всіх, але якщо вам хочеться чогось нового, незвичайного й ефектного — це саме те, що треба.

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