Трендова стрижка весни-2025, яка захопила усіх — для найсміливіших

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Весна вже на порозі, а з нею й бажання змін. Якщо давно думали про коротку стрижку, але вас не приваблює паризький боб із текстурою або надто доглянутий стиль у дусі Барбі — зверніть увагу на японський боб.

Новини.LIVE розповість більше про цей трендовий варіант стрижки.

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Універсальна стрижка, що не вимагає часу на укладку

Це стрижка для тих, хто не має часу на щоденну укладку, але хоче мати обережний та стильний вигляд. Японський боб — це про чистоту ліній, рівний зріз і мінімалізм. Зазвичай його стрижуть по лінії підборіддя, щоб створити ефект гладенького, ніби відполірованого волосся. Жодних шарів, градуювань чи складної текстури — лише чітка форма, яка має дорогий й сучасний вигляд.

Стрижка боб. Фото з Instagram

Стрижка універсальна: її можна носити гладкою або з легкою текстурою, якщо хочеться м’якшого ефекту. Можна зробити класичний зріз або легкий вигин на кінцях у будь-якому випадку результат вийде ефектним. Чубчик не обов’язковий, але за бажанням його легко додати і він лише підсилить образ.

Перш ніж йти до майстра, краще знайти кілька фото з варіантами японського бобу, щоб точніше передати, що саме вам до душі. Обговоріть:

бажану довжину (підборіддя або трохи вище/нижче);

рівність лінії;

наявність текстури на кінцях;

і можливість додати чубчик.

Ідеальний вибір для тих, хто хоче змін, але не готовий витрачати час на складний догляд. Стильно, лаконічно й без зайвого клопоту.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Підійде як молодим дівчатам, які шукають щось свіже й сучасне, так і жінкам 30+, 40+ і навіть 50+, які цінують елегантність, простоту й чіткість форм. Завдяки рівному зрізу та гладенькій лінії стрижка візуально освіжає обличчя, додає образу строгості, але водночас м’якості. Особливо пасує тим, хто має пряме або трохи хвилясте волосся.

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