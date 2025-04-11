Трендовая стрижка весны-2025, что увлекла всех — для самых смелых

Главная стрижка 2025 года — новая версия французского боба
Весна уже на пороге, а с ней и желание перемен. Если давно думали о короткой стрижке, но вас не привлекает парижский боб с текстурой или слишком ухоженный стиль в духе Барби — обратите внимание на японский боб.
Новини.LIVE расскажет больше об этом трендовом варианте стрижки.
Универсальная стрижка, не требующая времени на укладку
Это стрижка для тех, кто не имеет времени на ежедневную укладку, но хочет выглядеть аккуратно и стильно. Японский боб — это про чистоту линий, ровный срез и минимализм. Обычно его стригут по линии подбородка, чтобы создать эффект гладких, будто отполированных волос. Никаких слоев, градуировок или сложной текстуры — только четкая форма, которая выглядит дорого и современно.
Стрижка универсальна: ее можно носить гладкой или с легкой текстурой, если хочется более мягкого эффекта. Можно сделать классический срез или легкий изгиб на концах — в любом случае результат будет выглядеть эффектно. Челка не обязательна, но при желании ее легко добавить и она лишь усилит образ.
Прежде чем идти к мастеру, лучше найти несколько фото с вариантами японского боба, чтобы точнее передать, что именно вам по душе. Обсудите:
- желаемую длину (подбородок или чуть выше/ниже);
- ровность линии;
- наличие текстуры на концах;
- и возможность добавить челку.
Идеальный выбор для тех, кто хочет перемен, но не готов тратить время на сложный уход. Стильно, лаконично и без лишних хлопот.
Подойдет как молодым девушкам, которые ищут что-то свежее и современное, так и женщинам 30+, 40+ и даже 50+, которые ценят элегантность, простоту и четкость форм. Благодаря ровному срезу и гладкой линии стрижка визуально освежает лицо, добавляет образу строгости, но в то же время мягкости. Особенно подходит тем, кто имеет прямые или немного волнистые волосы.
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