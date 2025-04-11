Трендовая стрижка весны-2025, что увлекла всех — для самых смелых

Девушка с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Весна уже на пороге, а с ней и желание перемен. Если давно думали о короткой стрижке, но вас не привлекает парижский боб с текстурой или слишком ухоженный стиль в духе Барби — обратите внимание на японский боб.

Новини.LIVE расскажет больше об этом трендовом варианте стрижки.

Реклама

Читайте также:

Универсальная стрижка, не требующая времени на укладку

Это стрижка для тех, кто не имеет времени на ежедневную укладку, но хочет выглядеть аккуратно и стильно. Японский боб — это про чистоту линий, ровный срез и минимализм. Обычно его стригут по линии подбородка, чтобы создать эффект гладких, будто отполированных волос. Никаких слоев, градуировок или сложной текстуры — только четкая форма, которая выглядит дорого и современно.

Стрижка боб. Фото из Instagram

Стрижка универсальна: ее можно носить гладкой или с легкой текстурой, если хочется более мягкого эффекта. Можно сделать классический срез или легкий изгиб на концах — в любом случае результат будет выглядеть эффектно. Челка не обязательна, но при желании ее легко добавить и она лишь усилит образ.

Прежде чем идти к мастеру, лучше найти несколько фото с вариантами японского боба, чтобы точнее передать, что именно вам по душе. Обсудите:

желаемую длину (подбородок или чуть выше/ниже);

ровность линии;

наличие текстуры на концах;

и возможность добавить челку.

Идеальный выбор для тех, кто хочет перемен, но не готов тратить время на сложный уход. Стильно, лаконично и без лишних хлопот.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

Подойдет как молодым девушкам, которые ищут что-то свежее и современное, так и женщинам 30+, 40+ и даже 50+, которые ценят элегантность, простоту и четкость форм. Благодаря ровному срезу и гладкой линии стрижка визуально освежает лицо, добавляет образу строгости, но в то же время мягкости. Особенно подходит тем, кто имеет прямые или немного волнистые волосы.

Ранее мы писали о том, какие стрижки хорошо могут замаскировать седину.

Также мы сообщали, как по-стильному укладывать боб этой весной.