Необычная стрижка, что покорила моду 2025 — ее носят звезды

Девушка со стильной стрижкой. Фото: Freepik

В 2025 году появился необычный тренд среди причесок — стрижка "медуза". Это не просто мода, это уже почти произведение искусства. Она будто микс из двух разных стилей: спереди — короткий боб, а сзади — длинные пряди, как щупальца. Именно из-за такого эффекта прическа и получила свое название.

Новини.LIVE расскажет об этой стрижке подробнее.

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Такой вариант выбирают те, кто не боится выделяться. Она уже появлялась на головах звезд — Билли Айлиш, Леди Гаги, Майли Сайрус. И если одна выбрала яркий черный и микрочубчик, то другая — естественность и легкость. Но всех их объединяет одно — желание выглядеть по-особенному.

Почему "медуза" так популярна

Ее сложно не заметить. Это не просто стрижка, а целый образ.

Она подходит для разной длины волос и типов: и прямых, и волнистых.

Можно играть с цветом — от натурального до фантастически розового или фиолетового.

Стрижка "медуза". Фото из Instagram

Но эта прическа не из тех, что "помыл голову и побежал". Чтобы она выглядела классно, нужно:

часто ее подстригать, чтобы форма оставалась четкой;

иметь под рукой стайлинговые средства — особенно спреи с солью, чтобы придать волосам объем;

тратить немного больше времени на укладку, чем обычно.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

Кому подходит "медуза"

Тем, кто готов к переменам. Тем, кто любит экспериментировать и не боится креатива. Она не для всех, но если вам хочется чего-то нового, необычного и эффектного — это именно то, что надо.

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