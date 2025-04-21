Перед тем, как делать каскад — что надо знать об этой стрижке

Стильная стрижка. Фото: Freepik

Каскад — стрижка, которую часто называют универсальной, но не всем она действительно подходит. Многие замечали: на фото всегда выглядит удачно, а в жизни можно увидеть совсем другое в зеркале. Все дело в типе волос.

В Sayple рассказали об этом подробнее.

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Если волосы волнистые или вьющиеся — каскад "ложится" сам собой, красиво и объемно. А вот с прямыми волосами надо постараться: или укладывать ежедневно, или смириться с тем, что прическа не всегда будет выглядеть идеально. Однако не стоит списывать эту стрижку со счетов. Ее можно адаптировать почти под любой тип лица.

Стрижка каскад. Фото из Instagram

Каскад добавляет объема, визуально делает волосы более живыми и подвижными. И главное то, что его можно подстричь на любую длину: от короткой до очень длинной. Именно это и делает его таким популярным уже много лет.

Хороший пример — Дженнифер Энистон. Она носит каскад годами, хотя имеет прямые волосы. Ее фишка в правильной укладке, благодаря которой прическа выглядит идеально.

Дженнифер Энистон. Фото из Instagram

Это еще раз подтверждает: хоть каскад и универсален, без ухода он не раскроет себя полностью. А еще каскад практичный. Стрижка сохраняет форму до 5 месяцев, не нуждается в постоянном обновлении. Особенно это удобно, если нет времени каждый месяц бегать к парикмахеру.

Но если хочется выглядеть идеально без лишних усилий, лучше выбирать эту стрижку обладательницам волнистых или хотя бы немного текстурных волос.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

Поэтому прежде чем бежать в салон — подумайте, как выглядят ваши волосы в обычном состоянии. Если они склонны к объему — каскад станет удачным решением. Если нет, то придется ежедневно дружить с феном и щеткой.

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