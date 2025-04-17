Модні стрижки весни-літа 2025 — що буде в тренді

Дівчина у перукарні. Фото: Pexels

Природність та натуральність досі залишається на піку моди, стосується це і стрижок. Складні техніки вже стали антитрендом. Варто віддати перевагу каскаду, шеггі та Wolf Cut. З цими стрижками ви будете виглядати неперевершено, а укладати їх не складно.

Новини.LIVE розповідають про найактуальніші стрижки весни-літа 2025 року.

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Каскад

Саме ця стрижка впевнено зайняла лідерську позицію у 2025 році. Багатошаровість та плавність створюють невимушений та легкий, а іноді й навіть дещо розбещений образ. Каскад варто обирати як тим, хто любить класику, так і сміливішим модницям, що віддають перевагу експериментам.

Стрижка каскад. Фото з Instagram

Шеггі

Ще одним впевнений трендом весни-літа 2025 є стрижка шеггі. Через багатошаровість та градієнт вона створює ефект "творчого безладу". З однозначних переваг — легка укладка, яку можна зробити без складних девайсів.

Стрижка шеггі. Фото з Instagram

Wolf Cut

В топ популярних стрижок повернулась й Wolf Cut. Вона була популярною у 2021 році й зараз знову впевнено нагадала про себе. Ця стрижка вражає природністю та легкістю. Знову ж таки багатошаровість та довгі пасма на потилиці нагадують про легку недбалість, яка зараз на піку популярності.

Стрижка Wolf Cut. Фото з Instagram

Каре

Ще один тренд цього сезону — стрижка каре. Зараз модною стала супер коротка довжина, яка буде гарно підкреслювати вилиці. Не бійтеся досягнути лінії підборіддя.

Стрижка каре. Фото з Instagram

Піксі

Лідером в категорії коротких стрижок є піксі. Вона підійде буквально для будь-якої форми обличчя. З такою стрижкою ви можете дозволити собі створювати абсолютно різнопланові образи та зробити акцент на очах.

Стрижка піксі. Фото з Instagram

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