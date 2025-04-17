Модные стрижки весны-лета 2025 — что будет в тренде

Девушка в парикмахерской. Фото: Pexels

Естественность и натуральность до сих пор остается на пике моды, касается это и стрижек. Сложные техники уже стали антитрендом. Стоит отдать предпочтение каскаду, шегги и Wolf Cut. С этими стрижками вы будете выглядеть великолепно, а укладывать их не сложно.

Новини.LIVE рассказывают о самых актуальных стрижках весны-лета 2025 года.

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Каскад

Именно эта стрижка уверенно заняла лидерскую позицию в 2025 году. Многослойность и плавность создают непринужденный и легкий, а иногда даже несколько распущенный образ. Каскад стоит выбирать как тем, кто любит классику, так и более смелым модницам, предпочитающим эксперименты.

Стрижка каскад. Фото из Instagram

Шегги

Еще одним уверенный трендом весны-лета 2025 является стрижка шегги. Из-за многослойности и градиента она создает эффект "творческого беспорядка". Из однозначных преимуществ — легкая укладка, которую можно сделать без сложных девайсов.

Стрижка шегги. Фото из Instagram

Wolf Cut

В топ стрижек вернулась и Wolf Cut. Она была популярной в 2021 году и сейчас снова уверенно напомнила о себе. Эта стрижка поражает естественностью и легкостью. Многослойность и длинные пряди на затылке напоминают о легкой небрежности, которая сейчас на пике популярности.

Стрижка Wolf Cut. Фото из Instagram

Каре

Еще один тренд этого сезона — стрижка каре. Сейчас модной стала супер короткая длина, которая будет красиво подчеркивать скулы. Не бойтесь достичь линии подбородка.

Стрижка каре. Фото из Instagram

Пикси

Лидером в категории коротких стрижек является пикси. Она подойдет буквально для любой формы лица. С такой стрижкой вы можете позволить себе создавать абсолютно разноплановые образы и сделать акцент на глазах.

Стрижка пикси. Фото из Instagram

Напомним, ранее мы писали о главном тренде причесок в 2025 году — "медуза". Это настоящее произведение искусства.

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